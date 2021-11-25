https://ria.ru/20211125/pozhilye-1760656534.html

В России разработают меры профилактики жестокого обращения с пожилыми

В России разработают меры профилактики жестокого обращения с пожилыми - РИА Новости, 25.11.2021

В России разработают меры профилактики жестокого обращения с пожилыми

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила разработать меры профилактики и предотвращения жестокого обращения с пожилыми людьми, следует из протокола заседания... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:08

2021-11-25T10:08

2021-11-25T11:03

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила разработать меры профилактики и предотвращения жестокого обращения с пожилыми людьми, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.МВД России совместно с Минпросвещения России, Минцифры, Минтрудом, Минздравом, Роскомнадзором, Росмолодежью, а также при участии Генпрокуратуры и Минюста России поручено сформировать рабочую группу по разработке комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми до конца года.Членами и экспертам профильной секции Совета также поручено представить в Роспотребнадзор предложения по улучшению санитарных правил для учреждений стационарного социального обслуживания малой вместимости (до 25 человек), а в МЧС предложения по доработке требований пожарной безопасности к таким организациям.

https://ria.ru/20211124/lgota-1760445621.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, россия