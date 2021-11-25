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В России разработают меры профилактики жестокого обращения с пожилыми
В России разработают меры профилактики жестокого обращения с пожилыми - РИА Новости, 25.11.2021
В России разработают меры профилактики жестокого обращения с пожилыми
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила разработать меры профилактики и предотвращения жестокого обращения с пожилыми людьми, следует из протокола заседания... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:08
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общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила разработать меры профилактики и предотвращения жестокого обращения с пожилыми людьми, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.МВД России совместно с Минпросвещения России, Минцифры, Минтрудом, Минздравом, Роскомнадзором, Росмолодежью, а также при участии Генпрокуратуры и Минюста России поручено сформировать рабочую группу по разработке комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми до конца года.Членами и экспертам профильной секции Совета также поручено представить в Роспотребнадзор предложения по улучшению санитарных правил для учреждений стационарного социального обслуживания малой вместимости (до 25 человек), а в МЧС предложения по доработке требований пожарной безопасности к таким организациям.
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общество, татьяна голикова, россия
10:08 25.11.2021 (обновлено: 11:03 25.11.2021)
 
В России разработают меры профилактики жестокого обращения с пожилыми

Вице-премьер Голикова поручила выработать меры профилактики жестокого обращения с пожилыми

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на пешеходном переходе в Москве
Прохожие на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила разработать меры профилактики и предотвращения жестокого обращения с пожилыми людьми, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
МВД России совместно с Минпросвещения России, Минцифры, Минтрудом, Минздравом, Роскомнадзором, Росмолодежью, а также при участии Генпрокуратуры и Минюста России поручено сформировать рабочую группу по разработке комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми до конца года.
"В рамках рабочей группы... разработать комплекс мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми, включая возможную организацию федеральной горячей линии помощи пожилым людям, и представить его для утверждения в Совет. Срок - август 2022 года", - говорится в документе.
Членами и экспертам профильной секции Совета также поручено представить в Роспотребнадзор предложения по улучшению санитарных правил для учреждений стационарного социального обслуживания малой вместимости (до 25 человек), а в МЧС предложения по доработке требований пожарной безопасности к таким организациям.
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