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В офисе Зеленского опровергли планы ввести военное положение на Украине
В офисе Зеленского опровергли планы ввести военное положение на Украине - РИА Новости, 25.11.2021
В офисе Зеленского опровергли планы ввести военное положение на Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг заявление экс-депутата Олега Ляшко о намерении украинского лидера Владимира Зеленского ввести... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:52
2021-11-25T17:57
украина
в мире
владимир зеленский
ситуация на украине
россия
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг заявление экс-депутата Олега Ляшко о намерении украинского лидера Владимира Зеленского ввести военное положение в стране с 1 декабря, назвав его фейком.Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Ляшко заявил, что по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Позднее аналогичную информацию озвучил депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива."Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", - сказал Подоляк агентству "РБК-Украина" в четверг.Вместе с тем Подоляк назвал такое заявление Ляшко фейком. "Его (фейк – ред.) подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки", - добавил он.Впервые за годы независимости Украины военное положение было введено 26 ноября 2018 года, его срок составлял 30 дней. Тогда Радой был одобрен соответствующий указ занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко.
https://ria.ru/20211125/polozhenie-1760667139.html
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украина, в мире, владимир зеленский, ситуация на украине, россия
17:52 25.11.2021 (обновлено: 17:57 25.11.2021)
 
В офисе Зеленского опровергли планы ввести военное положение на Украине

Советник главы офиса президента Украины Подоляк опроверг планы ввести военное положение

© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Fotolia / Lev
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг заявление экс-депутата Олега Ляшко о намерении украинского лидера Владимира Зеленского ввести военное положение в стране с 1 декабря, назвав его фейком.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Ляшко заявил, что по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Позднее аналогичную информацию озвучил депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает на акции против повышения тарифов на газ в Киеве. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
11:11
Ляшко заявил о планах Зеленского ввести военное положение
"Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", - сказал Подоляк агентству "РБК-Украина" в четверг.
Вместе с тем Подоляк назвал такое заявление Ляшко фейком. "Его (фейк – ред.) подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки", - добавил он.
Впервые за годы независимости Украины военное положение было введено 26 ноября 2018 года, его срок составлял 30 дней. Тогда Радой был одобрен соответствующий указ занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко.
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