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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Сырая пасмурная погода со слякотью и моросящим дождём ожидает москвичей в четверг, потеплеет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:24
2021-11-25T08:24
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 25 ноября- РИА Новости. Сырая пасмурная погода со слякотью и моросящим дождём ожидает москвичей в четверг, потеплеет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается преобладание облачной погоды с низкими слоистыми облаками, местами возможны небольшие осадки: утром это мокрый снег, а дальше морось и небольшой дождь - очень слабые и локальные, такие нудные и моросящие. Температура в столице - плюс 1-3, а в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - сказал специалист.По его словам, такой температурный фон на 1-2 градуса выше климатической нормы. "То есть такая слякотная, сырая, пасмурная погода со всеми вытекающими последствиями", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго- западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
08:24 25.11.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Тишковец: слякоть и до трех градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка с фотокамерой во время пасмурной погоды в Москве
Девушка с фотокамерой во время пасмурной погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 ноября- РИА Новости. Сырая пасмурная погода со слякотью и моросящим дождём ожидает москвичей в четверг, потеплеет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается преобладание облачной погоды с низкими слоистыми облаками, местами возможны небольшие осадки: утром это мокрый снег, а дальше морось и небольшой дождь - очень слабые и локальные, такие нудные и моросящие. Температура в столице - плюс 1-3, а в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - сказал специалист.
По его словам, такой температурный фон на 1-2 градуса выше климатической нормы. "То есть такая слякотная, сырая, пасмурная погода со всеми вытекающими последствиями", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер юго- западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Опёнок зимний - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЦентр "Фобос"Евгений ТишковецПогода
 
 
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