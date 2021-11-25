https://ria.ru/20211125/pogoda-1760646591.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.11.2021

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Сырая пасмурная погода со слякотью и моросящим дождём ожидает москвичей в четверг, потеплеет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:24

2021-11-25T08:24

2021-11-25T08:24

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 25 ноября- РИА Новости. Сырая пасмурная погода со слякотью и моросящим дождём ожидает москвичей в четверг, потеплеет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается преобладание облачной погоды с низкими слоистыми облаками, местами возможны небольшие осадки: утром это мокрый снег, а дальше морось и небольшой дождь - очень слабые и локальные, такие нудные и моросящие. Температура в столице - плюс 1-3, а в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - сказал специалист.По его словам, такой температурный фон на 1-2 градуса выше климатической нормы. "То есть такая слякотная, сырая, пасмурная погода со всеми вытекающими последствиями", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго- западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода