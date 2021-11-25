https://ria.ru/20211125/pogoda-1760646591.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Сырая пасмурная погода со слякотью и моросящим дождём ожидает москвичей в четверг, потеплеет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:24
2021-11-25T08:24
2021-11-25T08:24
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568550151_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_5b1c3319d57b70213a7d946edaea5c40.jpg
МОСКВА, 25 ноября- РИА Новости. Сырая пасмурная погода со слякотью и моросящим дождём ожидает москвичей в четверг, потеплеет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается преобладание облачной погоды с низкими слоистыми облаками, местами возможны небольшие осадки: утром это мокрый снег, а дальше морось и небольшой дождь - очень слабые и локальные, такие нудные и моросящие. Температура в столице - плюс 1-3, а в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - сказал специалист.По его словам, такой температурный фон на 1-2 градуса выше климатической нормы. "То есть такая слякотная, сырая, пасмурная погода со всеми вытекающими последствиями", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго- западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568550151_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_09f217ab65c034dc83c5787ad18542da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик "Фобоса" Тишковец: слякоть и до трех градусов тепла ожидаются в Москве в четверг