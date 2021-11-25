https://ria.ru/20211125/pereselenie-1760720369.html

Врио главы Тамбовщины поручил ускорить переселение из аварийного жилья

Врио главы Тамбовщины поручил ускорить переселение из аварийного жилья - РИА Новости, 25.11.2021

Врио главы Тамбовщины поручил ускорить переселение из аварийного жилья

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:54

2021-11-25T14:54

2021-11-25T14:54

тамбовская область

котовск

тамбовская область

жилье

максим егоров

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ТАМБОВ, 25 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из аварийного жилья тем, кто вступил в нее до 1 января 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, такое поручение руководитель региона дал на очередном совещании по реализации национальных проектов, где было уделено особое внимание анализу исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда". В настоящее время не достроен пятиэтажный дом в Котовске, где планировалось расселить несколько семей. Затягивается приобретение квартир на рынке вторичного жилья для жителей областного центра из-за роста цен на жилье.Руководитель региона поручил составить четкий план-график предоставления жилья при переселении из аварийного жилья на 2022-2023 годы.Он также поставил задачу на перспективу расселить и многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.В пресс-службе добавили, что по поручению главы региона на ежедневный контроль поставлены все объекты нацпроектов, которые на сегодняшний день не завершены.

https://ria.ru/20211109/shkola-1758306509.html

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тамбовская область

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котовск, тамбовская область, жилье, максим егоров