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Тамбовская область
https://ria.ru/20211125/pereselenie-1760720369.html
Врио главы Тамбовщины поручил ускорить переселение из аварийного жилья
Врио главы Тамбовщины поручил ускорить переселение из аварийного жилья - РИА Новости, 25.11.2021
Врио главы Тамбовщины поручил ускорить переселение из аварийного жилья
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:54
2021-11-25T14:54
тамбовская область
котовск
тамбовская область
жилье
максим егоров
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ТАМБОВ, 25 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из аварийного жилья тем, кто вступил в нее до 1 января 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, такое поручение руководитель региона дал на очередном совещании по реализации национальных проектов, где было уделено особое внимание анализу исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда". В настоящее время не достроен пятиэтажный дом в Котовске, где планировалось расселить несколько семей. Затягивается приобретение квартир на рынке вторичного жилья для жителей областного центра из-за роста цен на жилье.Руководитель региона поручил составить четкий план-график предоставления жилья при переселении из аварийного жилья на 2022-2023 годы.Он также поставил задачу на перспективу расселить и многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.В пресс-службе добавили, что по поручению главы региона на ежедневный контроль поставлены все объекты нацпроектов, которые на сегодняшний день не завершены.
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котовск, тамбовская область, жилье, максим егоров
14:54 25.11.2021
 

Врио главы Тамбовщины поручил ускорить переселение из аварийного жилья

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 25 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение досрочно, до 1 июня 2023 года, предоставить квартиры по программе переселения из аварийного жилья тем, кто вступил в нее до 1 января 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, такое поручение руководитель региона дал на очередном совещании по реализации национальных проектов, где было уделено особое внимание анализу исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда". В настоящее время не достроен пятиэтажный дом в Котовске, где планировалось расселить несколько семей. Затягивается приобретение квартир на рынке вторичного жилья для жителей областного центра из-за роста цен на жилье.
"Необходимо выстраивать организационную работу по программе переселения граждан из аварийного жилья по-новому. Проблема в неумелом планировании. Планировать мероприятия надо как минимум на год вперед. Следует четко определить: сколько квартир строится, а сколько приобретается на вторичном рынке жилья", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Руководитель региона поручил составить четкий план-график предоставления жилья при переселении из аварийного жилья на 2022-2023 годы.
"Люди, живущие в невыносимых условиях, не должны ждать месяцами и годами обещанных им квартир. Когда обещания власти не исполняются, - это больно. Так не должно быть. Перед нами поставлена задача досрочно провести расселение из аварийного фонда, и мы ее выполним. Нам надо вести работу активнее", - сказал Егоров.
Он также поставил задачу на перспективу расселить и многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.
В пресс-службе добавили, что по поручению главы региона на ежедневный контроль поставлены все объекты нацпроектов, которые на сегодняшний день не завершены.
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