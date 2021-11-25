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Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей" - РИА Новости, 25.11.2021
Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
В преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж на российских торговых площадках и маркетплейсах активизировались мошенники, следует из материалов... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T03:12
2021-11-25T10:50
общество
технологии
сша
москва
общероссийский народный фронт
черная пятница
wildberries
ozon
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж на российских торговых площадках и маркетплейсах активизировались мошенники, следует из материалов Общероссийского народного фронта, имеющихся в распоряжении РИА Новости.По ее словам, люди рассчитывают купить подарки для себя и близких, но забывают об осторожности, поскольку уверены, что маркетплейсы и сервисы выстроили серьезную систему безопасности. "Вместе с тем результаты работы с обращениями и сообщениями показывают, что количество случаев мошенничества в интернет-торговле растет вместе с ущербом, причиняемом гражданам", — отметила эксперт.Так, в "Мошеловке" уже зафиксировали 2283 подобные жалобы — это 11,6 процента от всех обращений по поводу финансового мошенничества. В основном россияне жалуются на Avito, различные интернет-магазины, "Юлу" и BlaBlaCar. Иногда с мошенниками сталкиваются пользователи крупнейших интернет-площадок Ozon и Wildberries, причем на Wildberries зачастую страдают и продавцы.Кроме того, увеличивается доля фейковых аккаунтов на менее популярных сервисах — Booking, Kafur и OLX.В четвертый четверг ноября американцы отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница традиционно открывает сезон предрождественских распродаж и называется "черной" из-за ажиотажного покупательского спроса. В России "черная пятница" проводится с 2013 года. В этом году она приходится на 26 ноября.
сша
москва
россия
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Как нас обманывают в "черную пятницу"
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90%. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает 10%. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.
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общество, технологии, сша, москва, общероссийский народный фронт, черная пятница, wildberries, ozon, россия, евгения лазарева
03:12 25.11.2021 (обновлено: 10:50 25.11.2021)
 
Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"

Глава проекта ОНФ Лазарева предупредила о всплеске онлайн-мошенничества в "черную пятницу"

© РИА Новости / Максим БлиновРекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж на российских торговых площадках и маркетплейсах активизировались мошенники, следует из материалов Общероссийского народного фронта, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В "Мошеловке" мы отмечаем рост случаев мошенничества на сайтах, где продаются товары или услуги. На наш взгляд, эта тенденция обусловлена растущей популярностью сервисов интернет-торговли, а также уже начавшимся акционным предпраздничным периодом", — сказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

По ее словам, люди рассчитывают купить подарки для себя и близких, но забывают об осторожности, поскольку уверены, что маркетплейсы и сервисы выстроили серьезную систему безопасности.
"Вместе с тем результаты работы с обращениями и сообщениями показывают, что количество случаев мошенничества в интернет-торговле растет вместе с ущербом, причиняемом гражданам", — отметила эксперт.
Так, в "Мошеловке" уже зафиксировали 2283 подобные жалобы — это 11,6 процента от всех обращений по поводу финансового мошенничества. В основном россияне жалуются на Avito, различные интернет-магазины, "Юлу" и BlaBlaCar. Иногда с мошенниками сталкиваются пользователи крупнейших интернет-площадок Ozon и Wildberries, причем на Wildberries зачастую страдают и продавцы.
Кроме того, увеличивается доля фейковых аккаунтов на менее популярных сервисах — Booking, Kafur и OLX.
В четвертый четверг ноября американцы отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница традиционно открывает сезон предрождественских распродаж и называется "черной" из-за ажиотажного покупательского спроса. В России "черная пятница" проводится с 2013 года. В этом году она приходится на 26 ноября.
Опрос
Вы будете участвовать в распродажах "черной пятницы"?
Проголосовали:
23 ноября, 11:56
 
ОбществоТехнологииСШАМоскваОбщероссийский народный фронтЧерная пятницаWildberriesOzonРоссияЕвгения Лазарева
 
 
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