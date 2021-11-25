https://ria.ru/20211125/onlayn-moshennichestvo-1760641213.html

Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"

Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей" - РИА Новости, 25.11.2021

Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"

В преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж на российских торговых площадках и маркетплейсах активизировались мошенники, следует из материалов... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T03:12

2021-11-25T03:12

2021-11-25T10:50

общество

технологии

сша

москва

общероссийский народный фронт

черная пятница

wildberries

ozon

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж на российских торговых площадках и маркетплейсах активизировались мошенники, следует из материалов Общероссийского народного фронта, имеющихся в распоряжении РИА Новости.По ее словам, люди рассчитывают купить подарки для себя и близких, но забывают об осторожности, поскольку уверены, что маркетплейсы и сервисы выстроили серьезную систему безопасности. "Вместе с тем результаты работы с обращениями и сообщениями показывают, что количество случаев мошенничества в интернет-торговле растет вместе с ущербом, причиняемом гражданам", — отметила эксперт.Так, в "Мошеловке" уже зафиксировали 2283 подобные жалобы — это 11,6 процента от всех обращений по поводу финансового мошенничества. В основном россияне жалуются на Avito, различные интернет-магазины, "Юлу" и BlaBlaCar. Иногда с мошенниками сталкиваются пользователи крупнейших интернет-площадок Ozon и Wildberries, причем на Wildberries зачастую страдают и продавцы.Кроме того, увеличивается доля фейковых аккаунтов на менее популярных сервисах — Booking, Kafur и OLX.В четвертый четверг ноября американцы отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница традиционно открывает сезон предрождественских распродаж и называется "черной" из-за ажиотажного покупательского спроса. В России "черная пятница" проводится с 2013 года. В этом году она приходится на 26 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как нас обманывают в "черную пятницу" Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90%. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает 10%. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-11-25T03:12 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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