https://ria.ru/20211125/omsk-1760716139.html
В Омской области приняли в первом чтении бюджет на 2022 год
В Омской области приняли в первом чтении бюджет на 2022 год - РИА Новости, 25.11.2021
В Омской области приняли в первом чтении бюджет на 2022 год
Депутаты в четверг приняли в первом чтении законопроект о бюджете Омской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, уже в феврале он увеличится на... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:33
2021-11-25T14:33
2021-11-25T14:33
омская область
экономика
бюджет
омская область
россия
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ОМСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты в четверг приняли в первом чтении законопроект о бюджете Омской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, уже в феврале он увеличится на 10 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.По доходам бюджет составил 111 миллиардов рублей. Расходы региональной казны в 2022 году спланированы на уровне 104,5 миллиарда рублей, а 6,5 миллиарда отнесено на профицит бюджета. Первоначальный бюджет на 2021 год по доходам составлял всего 96,3 миллиарда рублей.Министр финансов Омской области Вадим Чеченко подчеркнул, что значительные корректировки в бюджет на 2022 год будут внесены уже в феврале, когда сформируется дополнительный объем источников его пополнения. По предварительной оценке регионального Минфина, это сумма в размере не менее 10 миллиардов рублей.Вместе с тем глава Минфина отметил, что в соответствии с условиями инициированной президентом РФ программы замещения рыночных займов бюджетными кредитами, регион не сможет задействовать дефицит как источник финансирования расходов. Поэтому власти, напротив, предусматривают профицит, чтобы на конец года размер госдолга привести к плановому значению."Поэтому ключевая задача на следующий год – неукоснительное выполнение всех обязательств и перед гражданами, и в сфере долговой политики. Ситуация контролируемая, расходные статьи, требующие дофинансирования, будем корректировать уже в феврале", - прокомментировал Чеченко.Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении запланировано на декабрьском пленарном заседании регионального Заксобрания. Его обсуждение в отраслевых комитетах парламента области пройдет 1 и 2 декабря.
https://ria.ru/20211118/podderzhka-1759627143.html
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экономика, бюджет, омская область, россия
В Омской области приняли в первом чтении бюджет на 2022 год
В Омской области приняли в первом чтении бюджет на 2022 год
ОМСК, 25 ноя – РИА Новости.
Депутаты в четверг приняли в первом чтении законопроект о бюджете Омской области
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, уже в феврале он увеличится на 10 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
По доходам бюджет составил 111 миллиардов рублей. Расходы региональной казны в 2022 году спланированы на уровне 104,5 миллиарда рублей, а 6,5 миллиарда отнесено на профицит бюджета. Первоначальный бюджет на 2021 год по доходам составлял всего 96,3 миллиарда рублей.
Министр финансов Омской области Вадим Чеченко подчеркнул, что значительные корректировки в бюджет на 2022 год будут внесены уже в феврале, когда сформируется дополнительный объем источников его пополнения. По предварительной оценке регионального Минфина, это сумма в размере не менее 10 миллиардов рублей.
"Бюджет, безусловно, остается социально ориентированным, учитывает растущую потребность в ресурсах на исполнение первоочередных обязательств региона перед населением, необходимость обеспечивать софинансирование мероприятий национальных проектов, предусматривать средства для осуществления инвестиций в инфраструктуру в соответствии с поставленными губернатором задачами", - сообщил министр.
Вместе с тем глава Минфина отметил, что в соответствии с условиями инициированной президентом РФ
программы замещения рыночных займов бюджетными кредитами, регион не сможет задействовать дефицит как источник финансирования расходов. Поэтому власти, напротив, предусматривают профицит, чтобы на конец года размер госдолга привести к плановому значению.
"Поэтому ключевая задача на следующий год – неукоснительное выполнение всех обязательств и перед гражданами, и в сфере долговой политики. Ситуация контролируемая, расходные статьи, требующие дофинансирования, будем корректировать уже в феврале", - прокомментировал Чеченко.
Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении запланировано на декабрьском пленарном заседании регионального Заксобрания. Его обсуждение в отраслевых комитетах парламента области пройдет 1 и 2 декабря.