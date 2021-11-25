https://ria.ru/20211125/moshenniki-1760703962.html
Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась
Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась - РИА Новости, 25.11.2021
Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась
Сообщить в полицию можно не только о состоявшихся телефонных мошенничествах, но и сорвавшихся – эти данные, возможно, помогут в поиске преступников, рассказал... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:48
2021-11-25T13:48
2021-11-25T13:48
происшествия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сообщить в полицию можно не только о состоявшихся телефонных мошенничествах, но и сорвавшихся – эти данные, возможно, помогут в поиске преступников, рассказал журналистам опероуполномоченный отдела по борьбе с IT-мошенничеством подмосковной полиции Никита Кунаев."Если вам стали известны какие-либо сведения или факты, которые могут способствовать установлению или получению информации о тех лицах, которые причастны к совершаемым преступлениям или совершенным, вы можете об этом оставить сведения по нескольким каналам связи", - рассказал Кунаев, отвечая на вопрос РИА Новости.Передать данные можно по электронной почте МВД РФ, через электронное обращение на сайте министерства, позвонив "112" или в ближайшую дежурную часть.
https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html
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РИА Новости
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происшествия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, россия
Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась
В полиции попросили россиян сообщать о телефонных мошенниках, даже если афера не удалась