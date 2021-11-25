https://ria.ru/20211125/moshenniki-1760703962.html

Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась

Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась - РИА Новости, 25.11.2021

Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась

Сообщить в полицию можно не только о состоявшихся телефонных мошенничествах, но и сорвавшихся – эти данные, возможно, помогут в поиске преступников, рассказал... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:48

2021-11-25T13:48

2021-11-25T13:48

происшествия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сообщить в полицию можно не только о состоявшихся телефонных мошенничествах, но и сорвавшихся – эти данные, возможно, помогут в поиске преступников, рассказал журналистам опероуполномоченный отдела по борьбе с IT-мошенничеством подмосковной полиции Никита Кунаев."Если вам стали известны какие-либо сведения или факты, которые могут способствовать установлению или получению информации о тех лицах, которые причастны к совершаемым преступлениям или совершенным, вы можете об этом оставить сведения по нескольким каналам связи", - рассказал Кунаев, отвечая на вопрос РИА Новости.Передать данные можно по электронной почте МВД РФ, через электронное обращение на сайте министерства, позвонив "112" или в ближайшую дежурную часть.

https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, россия