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https://ria.ru/20211125/moshenniki-1760703962.html
Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась
Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась - РИА Новости, 25.11.2021
Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась
Сообщить в полицию можно не только о состоявшихся телефонных мошенничествах, но и сорвавшихся – эти данные, возможно, помогут в поиске преступников, рассказал... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:48
2021-11-25T13:48
происшествия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сообщить в полицию можно не только о состоявшихся телефонных мошенничествах, но и сорвавшихся – эти данные, возможно, помогут в поиске преступников, рассказал журналистам опероуполномоченный отдела по борьбе с IT-мошенничеством подмосковной полиции Никита Кунаев."Если вам стали известны какие-либо сведения или факты, которые могут способствовать установлению или получению информации о тех лицах, которые причастны к совершаемым преступлениям или совершенным, вы можете об этом оставить сведения по нескольким каналам связи", - рассказал Кунаев, отвечая на вопрос РИА Новости.Передать данные можно по электронной почте МВД РФ, через электронное обращение на сайте министерства, позвонив "112" или в ближайшую дежурную часть.
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происшествия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, россия
13:48 25.11.2021
 
Россиян попросили сообщать о мошенниках, даже если афера не удалась

В полиции попросили россиян сообщать о телефонных мошенниках, даже если афера не удалась

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сообщить в полицию можно не только о состоявшихся телефонных мошенничествах, но и сорвавшихся – эти данные, возможно, помогут в поиске преступников, рассказал журналистам опероуполномоченный отдела по борьбе с IT-мошенничеством подмосковной полиции Никита Кунаев.
"Если вам стали известны какие-либо сведения или факты, которые могут способствовать установлению или получению информации о тех лицах, которые причастны к совершаемым преступлениям или совершенным, вы можете об этом оставить сведения по нескольким каналам связи", - рассказал Кунаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Передать данные можно по электронной почте МВД РФ, через электронное обращение на сайте министерства, позвонив "112" или в ближайшую дежурную часть.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 04:09
Специалист рассказал, как мошенники готовят атаки на россиян
 
ПроисшествияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МошенничествоРоссия
 
 
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