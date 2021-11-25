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Под Тулой осудили мужчину, заставившего экс-подругу рыть себе могилу
Под Тулой осудили мужчину, заставившего экс-подругу рыть себе могилу - РИА Новости, 25.11.2021
Под Тулой осудили мужчину, заставившего экс-подругу рыть себе могилу
Житель Тульской области приговорен к более чем 2 годам колонии-поселения за то, что вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, заставил раздеться и копать себе... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:44
2021-11-25T15:49
происшествия
заокский район
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Житель Тульской области приговорен к более чем 2 годам колонии-поселения за то, что вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, заставил раздеться и копать себе могилу, сообщает прокуратура региона.Установлено, что вечером 18 мая 2020 года житель Заокского района, "испытывая личную неприязнь к женщине, ранее состоявшей с ним в близких отношениях", силой вывез ее на автомобиле в лес, где избил и, угрожая убийством, "заставил раздеться и приказывал копать предназначенную для нее могилу".После того, как женщина выполнила указания, мужчина уехал, забрав с собой ее одежду и личные вещи, информирует прокуратура. Ей удалось самостоятельно дойти до ближайшего населенного пункта.Прокуратура подчеркивает, что свою вину 50-летний мужчина не признал, но суд признал его виновным в угрозе убийством и грабеже."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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происшествия, заокский район, тульская область
15:44 25.11.2021 (обновлено: 15:49 25.11.2021)
 
Под Тулой осудили мужчину, заставившего экс-подругу рыть себе могилу

Житель Тульской области, заставивший бывшую подругу рыть себе могилу, получил два года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Житель Тульской области приговорен к более чем 2 годам колонии-поселения за то, что вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, заставил раздеться и копать себе могилу, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что вечером 18 мая 2020 года житель Заокского района, "испытывая личную неприязнь к женщине, ранее состоявшей с ним в близких отношениях", силой вывез ее на автомобиле в лес, где избил и, угрожая убийством, "заставил раздеться и приказывал копать предназначенную для нее могилу".
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После того, как женщина выполнила указания, мужчина уехал, забрав с собой ее одежду и личные вещи, информирует прокуратура. Ей удалось самостоятельно дойти до ближайшего населенного пункта.
Прокуратура подчеркивает, что свою вину 50-летний мужчина не признал, но суд признал его виновным в угрозе убийством и грабеже.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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