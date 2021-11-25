https://ria.ru/20211125/mogila-1760730693.html

Под Тулой осудили мужчину, заставившего экс-подругу рыть себе могилу

Под Тулой осудили мужчину, заставившего экс-подругу рыть себе могилу - РИА Новости, 25.11.2021

Под Тулой осудили мужчину, заставившего экс-подругу рыть себе могилу

Житель Тульской области приговорен к более чем 2 годам колонии-поселения за то, что вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, заставил раздеться и копать себе... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:44

2021-11-25T15:44

2021-11-25T15:49

происшествия

заокский район

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Житель Тульской области приговорен к более чем 2 годам колонии-поселения за то, что вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, заставил раздеться и копать себе могилу, сообщает прокуратура региона.Установлено, что вечером 18 мая 2020 года житель Заокского района, "испытывая личную неприязнь к женщине, ранее состоявшей с ним в близких отношениях", силой вывез ее на автомобиле в лес, где избил и, угрожая убийством, "заставил раздеться и приказывал копать предназначенную для нее могилу".После того, как женщина выполнила указания, мужчина уехал, забрав с собой ее одежду и личные вещи, информирует прокуратура. Ей удалось самостоятельно дойти до ближайшего населенного пункта.Прокуратура подчеркивает, что свою вину 50-летний мужчина не признал, но суд признал его виновным в угрозе убийством и грабеже."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210721/prigovor-1742238715.html

https://ria.ru/20210424/kladbische-1729761992.html

заокский район

тульская область

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происшествия, заокский район, тульская область