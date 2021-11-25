https://ria.ru/20211125/mishustin-1760760066.html
Мишустин оценил работу первичного звена здравоохранения
Мишустин оценил работу первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин оценил работу первичного звена здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно, нужны новые подходы в этой сфере. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:36
2021-11-25T17:36
2021-11-25T17:44
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
здоровье
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно, нужны новые подходы в этой сфере.По его словам, стали активнее использоваться технологии, внедряться новые методы лечения, в то же время стали проявляться направления, которым нужно уделить особое внимание."Прежде всего, речь идет о том, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно, и, соответственно, нужны новые подходы к организации этих работ. Это касается первичного звена здравоохранения ", - сказал он на совещании по вопросам развития здравоохранения.
https://ria.ru/20211125/mishustin-1760759299.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, здоровье, россия
17:36 25.11.2021 (обновлено: 17:44 25.11.2021)
Мишустин оценил работу первичного звена здравоохранения
Премьер Мишустин заявил о недостатке ресурсов в первичном звене здравоохранения