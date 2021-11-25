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Литовские пограничники задержали десять мигрантов на границе с Белоруссией
Литовские пограничники задержали десять мигрантов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 25.11.2021
Литовские пограничники задержали десять мигрантов на границе с Белоруссией
Литовские пограничники обнаружили повреждение проволочного заграждения на границе с Белоруссией и вскоре задержали в лесу десять мигрантов, сообщает ЛРТ... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:11
2021-11-25T11:11
в мире
литва
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Литовские пограничники обнаружили повреждение проволочного заграждения на границе с Белоруссией и вскоре задержали в лесу десять мигрантов, сообщает ЛРТ (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы."В ходе патрулирования в Варенском районе сотрудники службы охраны государственной границы заметили повреждение заграждения из колючей проволоки, установленного на границе с Белоруссией. Вскоре в лесу в приграничной полосе были задержаны десять мигрантов, все – взрослые мужчины. Пограничники не пустили их в Литву и вернули в Белоруссию, предварительно передав мигрантам гуманитарные пакеты с пищей, водой и другими необходимыми на природе вещами. Поврежденная колючая проволока была сразу восстановлена", - сообщает ЛРТ.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
литва
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Литовские пограничники задержали десять мигрантов на границе с Белоруссией
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Литовские пограничники обнаружили повреждение проволочного заграждения на границе с Белоруссией и вскоре задержали в лесу десять мигрантов, сообщает ЛРТ (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы.
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11:11 25.11.2021
 
Литовские пограничники задержали десять мигрантов на границе с Белоруссией

Литовские пограничники задержали десять мигрантов на границе и выдворили их в Белоруссию

© REUTERS / Janis LaizansПогранпереход на литовско-белорусской границе
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Литовские пограничники обнаружили повреждение проволочного заграждения на границе с Белоруссией и вскоре задержали в лесу десять мигрантов, сообщает ЛРТ (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы.
"В ходе патрулирования в Варенском районе сотрудники службы охраны государственной границы заметили повреждение заграждения из колючей проволоки, установленного на границе с Белоруссией. Вскоре в лесу в приграничной полосе были задержаны десять мигрантов, все – взрослые мужчины. Пограничники не пустили их в Литву и вернули в Белоруссию, предварительно передав мигрантам гуманитарные пакеты с пищей, водой и другими необходимыми на природе вещами. Поврежденная колючая проволока была сразу восстановлена", - сообщает ЛРТ.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреЛитваБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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