08:35 25.11.2021 (обновлено: 08:36 25.11.2021)
Экс-замглавы администрации Миасса заподозрили в превышении полномочий
Подозреваемого в превышении полномочий экс-замглавы администрации Миасса арестовали
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации Миасского городского округа в Челябинской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, он арестован на 2 месяца, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала горадминистрация, в администрации 23 ноября работал Следственный комитет. В пресс-службе УФСБ по региону РИА Новости подтверждали, что сотрудники УФСБ "оказывают оперативное сопровождение" работе СК в администрации.
По данным прокуратуры региона, позже был задержан бывший заместитель главы администрации Миасского городского округа. По данным следствия, обвиняемый в 2016 году обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в посёлке Сыростан в собственность организации по заниженной цене. В результате ущерб для Миасского городского округа составил более 10 миллионов рублей, поясняет прокуратура.
"Прокуратурой области поддержано ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы администрации Миасского городского округа… Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 23 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), добавляется в сообщении.
Миасс – один из крупнейших городов Челябинской области, центр машиностроения и металлургии, население превышает 150 тысяч человек.
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