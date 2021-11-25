https://ria.ru/20211125/miass-1760647414.html

Экс-замглавы администрации Миасса заподозрили в превышении полномочий

Экс-замглавы администрации Миасса заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 25.11.2021

Экс-замглавы администрации Миасса заподозрили в превышении полномочий

Бывший заместитель главы администрации Миасского городского округа в Челябинской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, он... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:35

2021-11-25T08:35

2021-11-25T08:36

происшествия

челябинская область

миасс

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации Миасского городского округа в Челябинской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, он арестован на 2 месяца, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщала горадминистрация, в администрации 23 ноября работал Следственный комитет. В пресс-службе УФСБ по региону РИА Новости подтверждали, что сотрудники УФСБ "оказывают оперативное сопровождение" работе СК в администрации.По данным прокуратуры региона, позже был задержан бывший заместитель главы администрации Миасского городского округа. По данным следствия, обвиняемый в 2016 году обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в посёлке Сыростан в собственность организации по заниженной цене. В результате ущерб для Миасского городского округа составил более 10 миллионов рублей, поясняет прокуратура."Прокуратурой области поддержано ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы администрации Миасского городского округа… Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 23 января 2022 года", - говорится в сообщении.Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), добавляется в сообщении.Миасс – один из крупнейших городов Челябинской области, центр машиностроения и металлургии, население превышает 150 тысяч человек.

https://ria.ru/20211029/glava-1756942808.html

https://ria.ru/20211005/delo-1753184515.html

челябинская область

миасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, миасс, следственный комитет россии (ск рф)