https://ria.ru/20211125/medpomosch-1760758871.html
Мишустин потребовал сделать медпомощь доступнее
Мишустин потребовал сделать медпомощь доступнее - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин потребовал сделать медпомощь доступнее
Качественная медпомощь должна быть доступна каждому россиянину в каждом регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:33
2021-11-25T17:33
2021-11-25T17:47
общество
здравоохранение
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Качественная медпомощь должна быть доступна каждому россиянину в каждом регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства в четверг провел совещание по развитию здравоохранения в координационном центре правительства."Качественная медицинская помощь должна быть, конечно, доступна жителям каждого региона нашей страны", - сказал он.Мишустин отметил, что правительство продолжает делать все необходимое для этого."Ориентиры в нашей работе, в первую очередь, это Стратегия развития здравоохранения на ближайшие годы, которая была утверждена президентом России. Глава государства поставил конкретную задачу: к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения", - сказал премьер-министр РФ.
https://ria.ru/20211125/oms-1760693250.html
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общество, здравоохранение, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:33 25.11.2021 (обновлено: 17:47 25.11.2021)
Мишустин потребовал сделать медпомощь доступнее
Мишустин: медпомощь должна быть доступна каждому россиянину в каждом регионе