https://ria.ru/20211125/medpomosch-1760758871.html

Мишустин потребовал сделать медпомощь доступнее

Мишустин потребовал сделать медпомощь доступнее - РИА Новости, 25.11.2021

Мишустин потребовал сделать медпомощь доступнее

Качественная медпомощь должна быть доступна каждому россиянину в каждом регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:33

2021-11-25T17:33

2021-11-25T17:47

общество

здравоохранение

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Качественная медпомощь должна быть доступна каждому россиянину в каждом регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства в четверг провел совещание по развитию здравоохранения в координационном центре правительства."Качественная медицинская помощь должна быть, конечно, доступна жителям каждого региона нашей страны", - сказал он.Мишустин отметил, что правительство продолжает делать все необходимое для этого."Ориентиры в нашей работе, в первую очередь, это Стратегия развития здравоохранения на ближайшие годы, которая была утверждена президентом России. Глава государства поставил конкретную задачу: к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения", - сказал премьер-министр РФ.

https://ria.ru/20211125/oms-1760693250.html

https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759803004.html

россия

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2021

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общество, здравоохранение, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии