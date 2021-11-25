https://ria.ru/20211125/lokdaun-1760738798.html

В некоторых районах Баварии ввели локдаун из-за COVID-19

В некоторых районах Баварии ввели локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

В некоторых районах Баварии ввели локдаун из-за COVID-19

По меньшей мере 11 районов немецкой Баварии ввели максимальные ограничительные меры из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:16

2021-11-25T16:16

2021-11-25T16:16

распространение коронавируса

в мире

бавария

германия

баден-вюртемберг

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 11 районов немецкой Баварии ввели максимальные ограничительные меры из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.С 24 ноября в Баварии вступили в силу принятые на прошлой неделе ужесточенные ограничительные меры по коронавирусу. Они предполагают, что в районах, где заболеваемость превышает порог в 1000 новых случаев COVID-19 за неделю в расчете на 100 тысяч населения, должны вводить максимально возможные ограничительные меры, которые затрагивают всех, независимо от наличия иммунитета. Бавария является одним из лидеров ФРГ по заболеваемости и "антилидером" по уровню вакцинации - он ниже только в регионах бывшей ГДР и западногерманского Баден-Вюртемберга."Бавария приняла новое распоряжение по инфекционной безопасности, которое помимо прочего регулирует введение предусмотренных для регионов вспышки правил при заболеваемости на уровне свыше 1000 на 100 тысяч населения в течение семи дней. Это затрагивает и Фрайунг-Графенау, который пересек эту границу", - сообщает в частности администрация района Фрайунг-Графенау.Правила вступили в силу в 00.00 (02.00 мск) 25 ноября. Они предполагают закрытие всех учреждений культуры, досуга, спортивных заведений, общепита. Исключениями являются парикмахерские, общеобразовательные школы и детские сады. Размещение в отелях возможно только для лиц, которые находится в округе не с туристическими целями. Магазины могут продолжить работу при условии контроля числа посетителей в помещениях.Аналогичные меры введены в еще десяти районах Баварии. Они будут действовать либо до снижения заболеваемости, либо до 15 декабря, когда, предварительно, заканчивается действие нынешнего режима ограничительных мер.Заболеваемость COVID-19 в Германии в последние недели находится на самом высоком за всю пандемию уровне. Так, за последние сутки было зарегистрировано почти 76 тысяч новых случаев заболевания. При этом смертность на фоне высокого уровня вакцинации находится на уровне в несколько раз ниже, чем в предыдущие пики пандемии - несколько сот против более тысячи в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20211124/slovakiya-1760621600.html

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760556779.html

бавария

германия

баден-вюртемберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бавария, германия, баден-вюртемберг, коронавирус covid-19