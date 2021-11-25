https://ria.ru/20211125/litva-1760738418.html

Генсек НАТО и глава ЕК обсудят ситуацию с беженцами во время визита в Литву

Генсек НАТО и глава ЕК обсудят ситуацию с беженцами во время визита в Литву - РИА Новости, 25.11.2021

Генсек НАТО и глава ЕК обсудят ситуацию с беженцами во время визита в Литву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье посетят Литву и встретятся с президентом Гитанасом... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:15

2021-11-25T16:15

2021-11-25T16:15

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье посетят Литву и встретятся с президентом Гитанасом Науседой, сообщает сайт главы государства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

литва

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белоруссия

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польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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