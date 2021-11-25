https://ria.ru/20211125/litva-1760738418.html
Генсек НАТО и глава ЕК обсудят ситуацию с беженцами во время визита в Литву
Генсек НАТО и глава ЕК обсудят ситуацию с беженцами во время визита в Литву - РИА Новости, 25.11.2021
Генсек НАТО и глава ЕК обсудят ситуацию с беженцами во время визита в Литву
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье посетят Литву и встретятся с президентом Гитанасом... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:15
2021-11-25T16:15
2021-11-25T16:15
в мире
литва
йенс столтенберг
европа
белоруссия
минск
польша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760534313_0:276:3148:2047_1920x0_80_0_0_03babce022c5647cd64877a7a493cf77.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье посетят Литву и встретятся с президентом Гитанасом Науседой, сообщает сайт главы государства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
литва
европа
белоруссия
минск
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760534313_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_00d019721e2b8c92af5b785ba25932e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, йенс столтенберг, европа, белоруссия, минск, польша, нато, еврокомиссия, александр лукашенко, урсула фон дер ляйен, гитанас науседа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Генсек НАТО и глава ЕК обсудят ситуацию с беженцами во время визита в Литву
Генсек НАТО и глава ЕК обсудят ситуацию с беженцами во время визита в Литву 28 ноября