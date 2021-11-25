https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760761410.html

Врач рассказала о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная"

Врач рассказала о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

Врач рассказала о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная"

Все горняки, госпитализированные после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:42

2021-11-25T17:42

2021-11-25T17:42

происшествия

кемеровская область

белово

кемерово

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Все горняки, госпитализированные после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет, сообщила главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали, госпитализировано 38 человек. Сообщалось об одиннадцати погибших. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке c одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760732791.html

кемеровская область

белово

кемерово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, кемерово, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе