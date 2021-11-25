Врач рассказала о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная"
Главврач Черникова: угрозы жизни находящимся в больнице пострадавшим при ЧП на шахте нет
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкРеанимобиль проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Все горняки, госпитализированные после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет, сообщила главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.
Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали, госпитализировано 38 человек. Сообщалось об одиннадцати погибших. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.
"Все пациенты расположены в хирургическом отделении и отделении травматологии… Они стабильны, угрозы жизни их нет… Оказывалась экстренная помощь в плане диагностики и лечения", - сказала Черникова, слова которой приводятся в официальном Telegram-канале администрации правительства Кузбасса.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке c одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.