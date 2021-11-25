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В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей
В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей - РИА Новости, 25.11.2021
В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей
Трое горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:06
2021-11-25T21:03
происшествия
кемеровская область
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Трое горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.Он добавил, что сейчас погибших поднимают наверх.На вопрос журналистов, есть ли надежда найти выживших, Чуприян ответил, что защитный дыхательный аппарат рассчитан на четыре часа работы, "самоспасатель — еще плюс час".Как ранее сообщили в МЧС, отряд, искавший пострадавших при аварии, перестал выходить на связь около 15:00.По словам врио главы ведомства, сейчас спасательную операцию приостановили.Он также отметил, что нет информации о втором взрыве в шахте, так как "вся приборная сеть объективного контроля нарушена" первым взрывом.В свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что количество пострадавших выросло до 51, так как еще двое обратились за амбулаторной помощью.Таким образом, по данным главы региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах, по большей части в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.Предварительную версию аварии назвал заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.По словам замглавы надзорного ведомства, для расследования причин ЧП в Кузбасс приехали следователи Следственного комитета из Москвы.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков.Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.В регионе объявили трехдневный траур.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
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происшествия, кемеровская область
19:06 25.11.2021 (обновлено: 21:03 25.11.2021)
 
В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей

В Кузбассе в шахте "Листвяжная" обнаружили тела трех пропавших горноспасателей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скрой помощи возле шахты "Листвяжная" в городе Белово
Машина скрой помощи возле шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Трое горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Из 32 отделений МЧС России одно из отделений перестало выходить на связь. <…> Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружено три тела спасателей. <...> Судьба троих спасателей пока не известна. Поиски продолжаются", — сказал врио министра.

Он добавил, что сейчас погибших поднимают наверх.
На вопрос журналистов, есть ли надежда найти выживших, Чуприян ответил, что защитный дыхательный аппарат рассчитан на четыре часа работы, "самоспасатель — еще плюс час".
Как ранее сообщили в МЧС, отряд, искавший пострадавших при аварии, перестал выходить на связь около 15:00.
Реанимобили возле шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
19:18
Врачи обследуют всех горняков, вышедших из шахты "Листвяжная" после ЧП
По словам врио главы ведомства, сейчас спасательную операцию приостановили.
"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическое состояние в шахте, растет концентрация того же метана. Поэтому ждем и контролируем все параметры", — пояснил Чуприян.
Он также отметил, что нет информации о втором взрыве в шахте, так как "вся приборная сеть объективного контроля нарушена" первым взрывом.
В свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что количество пострадавших выросло до 51, так как еще двое обратились за амбулаторной помощью.
Таким образом, по данным главы региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах, по большей части в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.
Предварительную версию аварии назвал заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.
"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сказал он.
По словам замглавы надзорного ведомства, для расследования причин ЧП в Кузбасс приехали следователи Следственного комитета из Москвы.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков.
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
В регионе объявили трехдневный траур.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
Реанимобиль проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
17:42
Врач рассказала о состоянии пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная"
 
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