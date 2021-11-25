https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760780995.html
В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей
В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей - РИА Новости, 25.11.2021
В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей
Трое горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:06
2021-11-25T19:06
2021-11-25T21:03
происшествия
кемеровская область
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Трое горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.Он добавил, что сейчас погибших поднимают наверх.На вопрос журналистов, есть ли надежда найти выживших, Чуприян ответил, что защитный дыхательный аппарат рассчитан на четыре часа работы, "самоспасатель — еще плюс час".Как ранее сообщили в МЧС, отряд, искавший пострадавших при аварии, перестал выходить на связь около 15:00.По словам врио главы ведомства, сейчас спасательную операцию приостановили.Он также отметил, что нет информации о втором взрыве в шахте, так как "вся приборная сеть объективного контроля нарушена" первым взрывом.В свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что количество пострадавших выросло до 51, так как еще двое обратились за амбулаторной помощью.Таким образом, по данным главы региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах, по большей части в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.Предварительную версию аварии назвал заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.По словам замглавы надзорного ведомства, для расследования причин ЧП в Кузбасс приехали следователи Следственного комитета из Москвы.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков.Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.В регионе объявили трехдневный траур.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
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происшествия, кемеровская область
19:06 25.11.2021 (обновлено: 21:03 25.11.2021)
В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей
В Кузбассе в шахте "Листвяжная" обнаружили тела трех пропавших горноспасателей
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Трое горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян
.
"Из 32 отделений МЧС России одно из отделений перестало выходить на связь. <…> Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружено три тела спасателей. <...> Судьба троих спасателей пока не известна. Поиски продолжаются", — сказал врио министра.
Он добавил, что сейчас погибших поднимают наверх.
На вопрос журналистов, есть ли надежда найти выживших, Чуприян ответил, что защитный дыхательный аппарат рассчитан на четыре часа работы, "самоспасатель — еще плюс час".
Как ранее сообщили в МЧС, отряд, искавший пострадавших при аварии, перестал выходить на связь около 15:00.
По словам врио главы ведомства, сейчас спасательную операцию приостановили.
"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическое состояние в шахте, растет концентрация того же метана. Поэтому ждем и контролируем все параметры", — пояснил Чуприян.
Он также отметил, что нет информации о втором взрыве в шахте, так как "вся приборная сеть объективного контроля нарушена" первым взрывом.
В свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
сообщил, что количество пострадавших выросло до 51, так как еще двое обратились за амбулаторной помощью.
Таким образом, по данным главы региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах, по большей части в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком
.
Предварительную версию аварии назвал заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.
"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сказал он.
По словам замглавы надзорного ведомства, для расследования причин ЧП в Кузбасс приехали следователи Следственного комитета из Москвы.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
5 из 9
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
6 из 9
После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.
7 из 9
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
8 из 9
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
9 из 9
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
5 из 9
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
6 из 9
После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.
7 из 9
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
8 из 9
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
9 из 9
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово
, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков.
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь
", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
В регионе объявили трехдневный траур.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.