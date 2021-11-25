https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760780995.html

В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей

В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших спасателей

Трое горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:06

2021-11-25T19:06

2021-11-25T21:03

происшествия

кемеровская область

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Трое горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.Он добавил, что сейчас погибших поднимают наверх.На вопрос журналистов, есть ли надежда найти выживших, Чуприян ответил, что защитный дыхательный аппарат рассчитан на четыре часа работы, "самоспасатель — еще плюс час".Как ранее сообщили в МЧС, отряд, искавший пострадавших при аварии, перестал выходить на связь около 15:00.По словам врио главы ведомства, сейчас спасательную операцию приостановили.Он также отметил, что нет информации о втором взрыве в шахте, так как "вся приборная сеть объективного контроля нарушена" первым взрывом.В свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что количество пострадавших выросло до 51, так как еще двое обратились за амбулаторной помощью.Таким образом, по данным главы региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах, по большей части в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.Предварительную версию аварии назвал заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.По словам замглавы надзорного ведомства, для расследования причин ЧП в Кузбасс приехали следователи Следственного комитета из Москвы.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков.Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.В регионе объявили трехдневный траур.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760782861.html

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кемеровская область

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2021

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происшествия, кемеровская область