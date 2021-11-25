https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760768275.html

Власти Кузбасса пообещали проверить все шахты региона на взрывоопасность

Власти Кузбасса пообещали проверить все шахты региона на взрывоопасность - РИА Новости, 25.11.2021

Власти Кузбасса пообещали проверить все шахты региона на взрывоопасность

Все угольные и рудные шахты в Кемеровской области после ЧП на шахте "Листвяжная" проверят на взрывобезопасность забоев, сообщает администрация правительства... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:06

2021-11-25T18:06

2021-11-25T18:14

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

белово

кемерово

сдс-уголь

россия

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Все угольные и рудные шахты в Кемеровской области после ЧП на шахте "Листвяжная" проверят на взрывобезопасность забоев, сообщает администрация правительства Кузбасса в своем официальном Telegram-канале.Как сообщалось, 25 ноября около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадали 49 человек, госпитализированы 38 горняков. В шахте остаются 46 человек, из которых 11 найдены погибшими. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур."По распоряжению губернатора Сергея Цивилева все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в настоящее время поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена из-за высокой вероятности взрыва газа.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760766517.html

https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760744359.html

кемеровская область

белово

кемерово

россия

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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово, кемерово, сдс-уголь, россия