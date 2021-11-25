https://ria.ru/20211125/kuban-1760730465.html

Депутаты Кубани расширили направления мер господдержки для сельских усадеб

Депутаты Кубани расширили направления мер господдержки для сельских усадеб - РИА Новости, 25.11.2021

Депутаты Кубани расширили направления мер господдержки для сельских усадеб

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) расширили направления мер господдержки для сельских усадеб, сообщает пресс-служба ЗСК. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:42

2021-11-25T15:42

2021-11-25T15:42

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) расширили направления мер господдержки для сельских усадеб, сообщает пресс-служба ЗСК.Уточняется, что изменения в действующий на территории Кубани закон о сельских усадьбах в малых населенных пунктах стали одним из вопросов сессии в четверг."Нормативный правовой акт, регулирующий деятельность сельских усадеб, напомним, действует в Краснодарском крае с 2012 года. За девять лет изменения в него вносились неоднократно. Сегодняшние корректировки предусматривают расширение направлений мер господдержки. Согласно им, выделяемые селянам средства соцвыплат могут быть потрачены людьми не только на возведение жилого дома, хозпостроек и иного имущества для ведения личного подсобного хозяйства, но и на покупку этой недвижимости, а также на приобретение земельных участков", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие законопроекта позволит организовать сельские усадьбы большему числу граждан. "По итогам обсуждения документ был принят во втором чтении", - добавили в ЗСК.Как заявил председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко, социальные процессы на селе сегодня в зоне особого внимания региона. "Закон о сельских усадьбах дает нам возможность сохранить и комплексно обустроить станицы и хутора. И поэтому мы периодически возвращаемся к его содержанию, вносим те изменения, которые будут наиболее эффективно работать на реализацию этой цели", - заключил спикер ЗСК.

https://ria.ru/20211124/kuban-1760633461.html

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общество, краснодарский край