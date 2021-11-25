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Ростовская область
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760730834.html
В Ростовской области поддержали законопроект о введении QR-кодов
В Ростовской области поддержали законопроект о введении QR-кодов - РИА Новости, 25.11.2021
В Ростовской области поддержали законопроект о введении QR-кодов
Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:44
2021-11-25T15:44
ростовская область
общество
ростовская область
госдума рф
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, сообщил журналистам председатель парламента региона Александр Ищенко.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возможность посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года при наличии QR-кодов. Проект федерального закона был разослан в регионы для получения на него отзывов от субъектов Российской Федерации. На заседании областного парламента 42 депутата голосовали за поддержку данного законопроекта, десять – против, двое воздержались.По словам Ищенко, главным аргументом необходимости принятия этого закона являются "тяжелейшие цифры, которые мы видим ежедневно в сводках оперативного штаба". Он добавил, что потери от коронавируса уже сопоставимы с потерями на фронте во время войны, представив на обозрение депутатов несколько больших коробок, в которых находятся свидетельства о смерти людей, умерших в Ростовской области за период пандемии.Чтобы остановить гибель людей, власти ищут адекватные сбалансированные меры. "Мы с вами не является специалистами, мы не знаем ответа на вопрос – какое средство наиболее эффективно. Но из тех, которые испробованы на сегодняшний день во всем остальном мире, эффективны только те, которые предлагаются правительством России", - сказал Ищенко.Он добавил, что в законодательное собрание Ростовской области поступило несколько тысяч мнений как от сторонников, так и от противников введения новых норм. "Мы все ваши предложения готовы сформировать и направить в Госдуму для того, чтобы коллеги при рассмотрении этого законопроекта использовали эти предложения", - отметил он.
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общество, ростовская область, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, александр ищенко
15:44 25.11.2021
 
В Ростовской области поддержали законопроект о введении QR-кодов

Парламент Ростовской области поддержал законопроект о QR-кодах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, сообщил журналистам председатель парламента региона Александр Ищенко.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возможность посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года при наличии QR-кодов. Проект федерального закона был разослан в регионы для получения на него отзывов от субъектов Российской Федерации. На заседании областного парламента 42 депутата голосовали за поддержку данного законопроекта, десять – против, двое воздержались.
По словам Ищенко, главным аргументом необходимости принятия этого закона являются "тяжелейшие цифры, которые мы видим ежедневно в сводках оперативного штаба". Он добавил, что потери от коронавируса уже сопоставимы с потерями на фронте во время войны, представив на обозрение депутатов несколько больших коробок, в которых находятся свидетельства о смерти людей, умерших в Ростовской области за период пандемии.
Чтобы остановить гибель людей, власти ищут адекватные сбалансированные меры. "Мы с вами не является специалистами, мы не знаем ответа на вопрос – какое средство наиболее эффективно. Но из тех, которые испробованы на сегодняшний день во всем остальном мире, эффективны только те, которые предлагаются правительством России", - сказал Ищенко.
Он добавил, что в законодательное собрание Ростовской области поступило несколько тысяч мнений как от сторонников, так и от противников введения новых норм. "Мы все ваши предложения готовы сформировать и направить в Госдуму для того, чтобы коллеги при рассмотрении этого законопроекта использовали эти предложения", - отметил он.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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