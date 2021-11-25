https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760725662.html

"Потенциально самый опасный" штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

"Потенциально самый опасный" штамм коронавируса обнаружили в ЮАР - РИА Новости, 25.11.2021

"Потенциально самый опасный" штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

Штамм коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая "дельту", был выявлен в Южной Африке, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:19

2021-11-25T15:19

2021-11-25T15:19

распространение коронавируса

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юар

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Штамм коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая "дельту", был выявлен в Южной Африке, сообщает местный телеканал eNCA.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.Эксперты в ЮАР не могут дать ответа, будут ли вакцины эффективны против этого штамма. B.1.1.529 уже был выявлен в Ботсване и Гонконге, сообщает телеканал.Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в стране, на данный момент зарегистрированы 22 случая. "Пока данных мало, однако наши эксперты работают... над тем, чтобы понять новый штамм и потенциальные последствия от него", - сообщил и.о. исполнительного директора института Адриан Пьюрен.В институте подчеркнули, что люди должны проходить вакцинацию, носить маски, соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию вне зависимости от появления новых штаммов.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760631930.html

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в мире, юар, коронавирус covid-19