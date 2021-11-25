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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760713008.html
Эксперт: российские тесты на COVID-19 могут выявлять штамм с 32 мутациями
Эксперт: российские тесты на COVID-19 могут выявлять штамм с 32 мутациями - РИА Новости, 25.11.2021
Эксперт: российские тесты на COVID-19 могут выявлять штамм с 32 мутациями
Российские тест-системы на COVID-19 способны выявить штамм коронавируса с 32 мутациями, который был обнаружен в Ботсване, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:21
2021-11-25T14:29
коронавирус в россии
распространение коронавируса
в мире
общество
ботсвана
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские тест-системы на COVID-19 способны выявить штамм коронавируса с 32 мутациями, который был обнаружен в Ботсване, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19."Тест-системы на коронавирус, которые применяются в России, способны выявить данный вариант, так как практически все разработчики тестов стараются избегать использования в качестве мишени гена S-белка", - сказал Хафизов.
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коронавирус в россии, в мире, общество, ботсвана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:21 25.11.2021 (обновлено: 14:29 25.11.2021)
 
Эксперт: российские тесты на COVID-19 могут выявлять штамм с 32 мутациями

Эксперт Роспотребнадзора: российские тесты на COVID-19 могут выявлять штамм с 32 мутациями

© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские тест-системы на COVID-19 способны выявить штамм коронавируса с 32 мутациями, который был обнаружен в Ботсване, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
"Тест-системы на коронавирус, которые применяются в России, способны выявить данный вариант, так как практически все разработчики тестов стараются избегать использования в качестве мишени гена S-белка", - сказал Хафизов.
Медицинский сотрудник проводит экспресс-тест крови пациентов, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
13:17
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19
 
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