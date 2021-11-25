https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760713008.html

Эксперт: российские тесты на COVID-19 могут выявлять штамм с 32 мутациями

Эксперт: российские тесты на COVID-19 могут выявлять штамм с 32 мутациями - РИА Новости, 25.11.2021

Эксперт: российские тесты на COVID-19 могут выявлять штамм с 32 мутациями

Российские тест-системы на COVID-19 способны выявить штамм коронавируса с 32 мутациями, который был обнаружен в Ботсване, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:21

2021-11-25T14:21

2021-11-25T14:29

коронавирус в россии

распространение коронавируса

в мире

общество

ботсвана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские тест-системы на COVID-19 способны выявить штамм коронавируса с 32 мутациями, который был обнаружен в Ботсване, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19."Тест-системы на коронавирус, которые применяются в России, способны выявить данный вариант, так как практически все разработчики тестов стараются избегать использования в качестве мишени гена S-белка", - сказал Хафизов.

https://ria.ru/20211125/covid-19-1760695577.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, в мире, общество, ботсвана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19