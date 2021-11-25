https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760691194.html

Вакцина для подростков "Спутник М" получит цифровую маркировку

Вакцина для подростков "Спутник М" получит цифровую маркировку - РИА Новости, 25.11.2021

Вакцина для подростков "Спутник М" получит цифровую маркировку

Вакцина против коронавируса для подростков "Спутник М" будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:55

2021-11-25T12:55

2021-11-25T12:55

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вакцина против коронавируса для подростков "Спутник М" будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки).Минздрав России в среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути."Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин в каждом прививочном пункте", - добавляет ЦРПТ.

https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760653606.html

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общество, технологии, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии