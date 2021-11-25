Вакцина для подростков "Спутник М" получит цифровую маркировку
Вакцина от COVID-19 для подростков "Спутник М" получит цифровую маркировку
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции "КовиВак"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вакцина против коронавируса для подростков "Спутник М" будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки).
Минздрав России в среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
"Все производимые для российских пациентов вакцины "Спутник М" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на каждую упаковку. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", - говорится в сообщении ЦРПТ.
Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.
"Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин в каждом прививочном пункте", - добавляет ЦРПТ.