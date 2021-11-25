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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760685153.html
В Кремле прокомментировали недовольство людей ограничениями из-за COVID-19
В Кремле прокомментировали недовольство людей ограничениями из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
В Кремле прокомментировали недовольство людей ограничениями из-за COVID-19
Те, кто не одобряет антиковидные меры в России, будут всегда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:35
2021-11-25T16:35
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Те, кто не одобряет антиковидные меры в России, будут всегда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты, спросившие Пескова о недовольстве в некоторых регионах, привели в пример ситуацию с челябинскими антиваксерами: они попытались прорваться в заксобрание, где рассматривали законопроект о повсеместном введении QR-кодов."Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", — отметил он. Представитель Кремля призвал привиться и соблюдать меры предосторожности, чтобы "остаться живыми". В середине ноября правительство внесло в Госдуму два проекта закона об обязательном использовании цифровых сертификатов. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, сертификаты потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период, позволяющий предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:35 25.11.2021 (обновлено: 16:35 25.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали недовольство людей ограничениями из-за COVID-19

Пресс-секретарь Песков: чтобы остаться живыми, надо прививаться от COVID и следовать мерам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Те, кто не одобряет антиковидные меры в России, будут всегда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты, спросившие Пескова о недовольстве в некоторых регионах, привели в пример ситуацию с челябинскими антиваксерами: они попытались прорваться в заксобрание, где рассматривали законопроект о повсеместном введении QR-кодов.
"Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", — отметил он.
Представитель Кремля призвал привиться и соблюдать меры предосторожности, чтобы "остаться живыми".
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В середине ноября правительство внесло в Госдуму два проекта закона об обязательном использовании цифровых сертификатов. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, сертификаты потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период, позволяющий предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
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