https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760685153.html

В Кремле прокомментировали недовольство людей ограничениями из-за COVID-19

В Кремле прокомментировали недовольство людей ограничениями из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

В Кремле прокомментировали недовольство людей ограничениями из-за COVID-19

Те, кто не одобряет антиковидные меры в России, будут всегда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:35

2021-11-25T12:35

2021-11-25T16:35

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Те, кто не одобряет антиковидные меры в России, будут всегда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты, спросившие Пескова о недовольстве в некоторых регионах, привели в пример ситуацию с челябинскими антиваксерами: они попытались прорваться в заксобрание, где рассматривали законопроект о повсеместном введении QR-кодов."Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", — отметил он. Представитель Кремля призвал привиться и соблюдать меры предосторожности, чтобы "остаться живыми". В середине ноября правительство внесло в Госдуму два проекта закона об обязательном использовании цифровых сертификатов. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, сертификаты потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период, позволяющий предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/popova-1760572901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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