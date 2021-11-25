https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760672219.html

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 25.11.2021

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:33

2021-11-25T11:33

2021-11-25T11:35

распространение коронавируса

общество

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755183297_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_80ec6dab5603ff9fb598b761368ed023.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,07%, 2. Москва - 0,17%, 3. Республика Алтай - 0,18%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760558406.html

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии