https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760672219.html
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 25.11.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:33
2021-11-25T11:33
2021-11-25T11:35
распространение коронавируса
общество
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,07%, 2. Москва - 0,17%, 3. Республика Алтай - 0,18%", - говорится в сообщении.
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общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 25.11.2021 (обновлено: 11:35 25.11.2021)
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки — 0,07%