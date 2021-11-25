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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760672080.html
В Москве выявили 3349 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3349 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве выявили 3349 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3349), Санкт-Петербурге (1538), Подмосковье (1483), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:33
2021-11-25T11:33
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3349), Санкт-Петербурге (1538), Подмосковье (1483), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3349, 2. Санкт-Петербург - 1538, 3. Московская область - 1483", - говорится в сообщении.
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 25.11.2021
 
В Москве выявили 3349 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3349 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3349), Санкт-Петербурге (1538), Подмосковье (1483), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3349, 2. Санкт-Петербург - 1538, 3. Московская область - 1483", - говорится в сообщении.
 
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