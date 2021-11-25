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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760671227.html
В России выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.11.2021
В России выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом
В России третий день подряд регистрируют менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:31
2021-11-25T12:59
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России третий день подряд регистрируют менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки &lt;…&gt; подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 796 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2340 (6,9 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 33 558 инфицированных, темп прироста продолжает оставаться на уровне 0,36 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.Умерли 1238 человек (накануне — 1240). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.Выписались после лечения 38 450 пациентов.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3349 (днем ранее было 2533), Санкт-Петербурге — 1538, Подмосковье — 1483, Самарской области — 1215, Краснодарском крае — 790, Воронежской области — 740, Свердловской — 734, Нижегородской области — 719, Красноярском крае — 708, Пермском — 693.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 15, а в Калмыкии — 23.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 468 189 человек, из них 269 057 скончались, 8 164 826 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 25.11.2021 (обновлено: 12:59 25.11.2021)
 
В России выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В России третий день подряд регистрируют менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 796 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2340 (6,9 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне было 33 558 инфицированных, темп прироста продолжает оставаться на уровне 0,36 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.
Умерли 1238 человек (накануне — 1240). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.
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Вчера, 09:09Распространение коронавируса
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Выписались после лечения 38 450 пациентов.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3349 (днем ранее было 2533), Санкт-Петербурге — 1538, Подмосковье — 1483, Самарской области — 1215, Краснодарском крае — 790, Воронежской области — 740, Свердловской — 734, Нижегородской области — 719, Красноярском крае — 708, Пермском — 693.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 15, а в Калмыкии — 23.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 468 189 человек, из них 269 057 скончались, 8 164 826 вылечились.
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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