11:31 25.11.2021 (обновлено: 12:59 25.11.2021)
В России выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
"За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 796 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2340 (6,9 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне было 33 558 инфицированных, темп прироста продолжает оставаться на уровне 0,36 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.
Умерли 1238 человек (накануне — 1240). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.
Выписались после лечения 38 450 пациентов.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3349 (днем ранее было 2533), Санкт-Петербурге — 1538, Подмосковье — 1483, Самарской области — 1215, Краснодарском крае — 790, Воронежской области — 740, Свердловской — 734, Нижегородской области — 719, Красноярском крае — 708, Пермском — 693.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 15, а в Калмыкии — 23.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 468 189 человек, из них 269 057 скончались, 8 164 826 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.