Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
Режиссер Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА"
РИМ, 25 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Российский режиссёр Андрей Кончаловский в четверг получил престижную культурную премию имени русской актрисы Татьяны Павловой, которая долгое время преподавала в Италии. Вместе с Кончаловским лауреатом награды стал итальянский режиссёр Джулиано Монтальдо, который из-за преклонного возраста не смог принять участие в церемонии в Русском доме в Риме.
Как заявила директор культурного центра Дария Пушкова, в нынешнем году премия связана с 200-летием со дня рождения Фёдора Достоевского и вручается Монтальдо и Кончаловскому как создателям фильма "Демоны Санкт-Петербурга" (2008), в котором они выступили как режиссер и сценарист.
"Нужно иметь большую отвагу, чтобы снять фильм о Достоевском, он был писателем, полным загадок и вопросов. Он написал книги, которые остались актуальны и 20-м, и в 21-м веке. И я очень счастлив, что Италия и Россия объединились в изучении Достоевского, и что два огромных таланта наших культур вместе приложили усилия для создания этого фильма", - заявил на церемонии посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.
Сам Кончаловский, принимая награду в виде портрета Татьяны Павловой, высеченного на кристалле, назвал премию "посвященной памяти Достоевского". Он рассказал, что сценарий к "Демонам" был написан 50 лет назад, и ему было удивительно, что "замечательный режиссер Монтальдо нашел этот сценарий".
Как рассказал РИА Новости создатель премии Виничио Чеккарини (Vinicio Ceccarini), ее нынешние лауреаты имеют "силу, душу и сердце, а также огромный жизненный опыт".
"Они прекрасно понимают людей, глубоко понимая их страдания. И фильм "Демоны" очень напряжен в этом плане и очень близок нашему времени. Но даже без учета это фильм это два величайших человека", - сказал Чеккарини.
Премия имени Павловой учреждена в 2011 году и вручается каждый год выдающим деятелям искусства при жизни. Награду вручают за популяризацию современного искусства, постоянный поиск и художественные инновации. В разные годы лауреатами премии становились Сергей Полунин, Владимир Спиваков, Светлана Захарова и Андреа Боччелли и оскароносный оператор Витторио Стораро.