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Парламент Татарстана поддержал федеральные законопроекты о QR-кодах

Парламент Татарстана поддержал федеральные законопроекты о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021

Парламент Татарстана поддержал федеральные законопроекты о QR-кодах

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, передает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:12

2021-11-25T14:12

2021-11-25T14:12

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КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, передает корреспондент РИА Новости.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации."Комитет по социальной политике рассмотрел данный законопроект и предлагает его поддержать", - сказала председатель комитета Светлана Захарова, отметив, что на законопроект получены все необходимые положительные заключения.Выступившие депутаты разошлись во мнениях. Некоторые из них отметили, что для достижения уровня коллективного иммунитета и более высоких темпов вакцинации необходима большая разъяснительная работа, а не повсеместное введение QR-кодов. Другие считают, что данные ограничительные меры своевременны, необходимы и направлены на защиту здоровья и жизни людей."Правительство принимает эти меры во имя и ради спасения людей… Нужны решительные меры для сохранения здоровья и жизни людей", - подчеркнул глава парламента республики Фарид Мухаметшин.Федеральный законопроект поддержали 73 из 80 присутствовавших на заседании депутатов.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760685153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии