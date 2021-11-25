https://ria.ru/20211125/khischenie-1760753164.html

Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой

Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 25.11.2021

Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой

Тверской суд Москвы перевёл под домашний арест Кристину Крючкову, фигурантку дела о хищении бюджетных средств федерального проекта "Учитель года" национального... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:10

2021-11-25T17:10

2021-11-25T17:39

происшествия

москва

сбербанк россии

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

россия

марина ракова

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы перевёл под домашний арест Кристину Крючкову, фигурантку дела о хищении бюджетных средств федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об изменении обвиняемой Кристине Крючковой меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест и продлении срока содержания К. Крючковой под домашним арестом по 28 февраля 2022 года", - сказала собеседница агентства.Преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова была арестована по делу о хищении экс-замминистра просвещения Марины Раковой.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. После того как она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Ракову арестовал Тверской суд Москвы, а накануне апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным ее арест.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. Ранее суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта.

https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html

https://ria.ru/20211109/shaninka-1758217547.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, сбербанк россии, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, марина ракова