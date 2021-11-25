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Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой
Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 25.11.2021
Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой
Тверской суд Москвы перевёл под домашний арест Кристину Крючкову, фигурантку дела о хищении бюджетных средств федерального проекта "Учитель года" национального... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:10
2021-11-25T17:39
происшествия
москва
сбербанк россии
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
марина ракова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы перевёл под домашний арест Кристину Крючкову, фигурантку дела о хищении бюджетных средств федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об изменении обвиняемой Кристине Крючковой меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест и продлении срока содержания К. Крючковой под домашним арестом по 28 февраля 2022 года", - сказала собеседница агентства.Преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова была арестована по делу о хищении экс-замминистра просвещения Марины Раковой.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. После того как она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Ракову арестовал Тверской суд Москвы, а накануне апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным ее арест.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. Ранее суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта.
https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html
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происшествия, москва, сбербанк россии, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, марина ракова
17:10 25.11.2021 (обновлено: 17:39 25.11.2021)
 
Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой

Суд отпустил под домашний арест фигурантку по делу экс-замминистра Раковой Крючкову

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы перевёл под домашний арест Кристину Крючкову, фигурантку дела о хищении бюджетных средств федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об изменении обвиняемой Кристине Крючковой меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест и продлении срока содержания К. Крючковой под домашним арестом по 28 февраля 2022 года", - сказала собеседница агентства.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 20:21
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
Преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова была арестована по делу о хищении экс-замминистра просвещения Марины Раковой.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. После того как она не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Ракову арестовал Тверской суд Москвы, а накануне апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным ее арест.
Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.
Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. Ранее суд арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина и юрисконсульта.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 13:25
Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору "Шанинки" Зуеву
 
ПроисшествияМоскваСбербанк РоссииРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)РоссияМарина Ракова
 
 
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