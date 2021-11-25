https://ria.ru/20211125/kanalizatsiya-1760775726.html

Ливневую канализацию строят в исторической части Арзамаса

Ливневую канализацию строят в исторической части Арзамаса - РИА Новости, 25.11.2021

Ливневую канализацию строят в исторической части Арзамаса

Строительство ливневой канализации ведется в исторической части Арзамаса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:35

2021-11-25T18:35

2021-11-25T22:53

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Строительство ливневой канализации ведется в исторической части Арзамаса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что устройство, строительство и реконструкция городской ливневки включены в перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". Глава региона подчеркнул, что реализация проекта важна как для жителей города, так и для развития его туристического потенциала."У Арзамаса очень интересный рельеф и прекрасная архитектура, что формирует самобытный облик города. Вместе с тем, весной или во время сильных дождей город периодически сталкивается с проблемой подтоплений. Для решения этого вопроса и был предусмотрен проект строительства и реконструкции ливневки. Это обезопасит памятники архитектуры, сделает улицы в исторической части города удобнее и чище, обеспечит дальнейшее развитие пешеходных маршрутов в Арзамасе", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Общая стоимость строительства объекта составит 276 миллионов рублей. В 2021-2022 годах подрядной организации предстоит проложить около 7 километров магистральных сетей с установкой 138 дождеприемных колодцев и построить локально-очистные сооружения на берегу реки Теши."К концу июня 2022 года планируем завершить прокладку сетей на всех участках, обозначенных в контракте. Применение проектного способа прокладки методом горизонтально-направленного бурения при ощутимо низких температурах не всегда возможно, поэтому прокладку труб в зимний период будем вести с перерывами. Однако на стройплощадке локально-очистных сооружений работа продолжится. Здесь уже залита большая часть фундаментов, планируем установить емкостной парк и технологическое оборудование в декабре 2021 года", - рассказал руководитель проекта ООО "Ремстрой" Алексей Мальцев.Строительство новой ливневки и локально-очистных сооружений позволит повысить качество жизни жителей и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Стоки, которые по ливневым сетям будут попадать на очистные сооружения, ждет несколько ступеней очистки. Около 1 тысячи кубических метров воды будет обрабатываться одновременно в шести емкостях."Строительство ливневой канализации – большой инфраструктурный объект, одно из самых знаковых мероприятий паломническо-туристического кластера для Арзамаса. Работе предшествовал наш почти двухлетний труд по разработке проектно-сметной документации. Проект учитывает участки с наибольшим уклоном. Сети пройдут по ряду улиц в историческом центре, что поможет снизить риск подтопления, в том числе в нижней части города. Работа осложняется карстовой опасностью территории, поэтому значительная часть сетей будет уложена в бетонные короба", - сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

https://ria.ru/20211118/territoriya-1759624323.html

https://ria.ru/20211124/konkurs-1760596518.html

https://ria.ru/20211124/skoraya-1760526397.html

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общество, нижегородская область, арзамас, глеб никитин, россия