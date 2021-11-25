https://ria.ru/20211125/kalashnikov-1760692856.html

Биография Александра Калашникова

Биография Александра Калашникова - РИА Новости, 25.11.2021

Биография Александра Калашникова

Александр Петрович Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарске Новосибирской области. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:05

2021-11-25T13:05

2021-11-25T13:06

справки

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

академия федеральной службы безопасности

александр калашников

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Александр Петрович Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарске Новосибирской области.В 1985 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1988 году – Высшие курсы военной контрразведки Комитета государственной безопасности СССР, в 1995 году – Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.С 1987 года служил в органах госбезопасности СССР и Российской Федерации.Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений центрального аппарата ФСБ России. Сменил ряд руководящих должностей в органах, в частности, по данным СМИ, около пяти лет работал в управлении "М" ФСБ России, которое занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах, был заместителем начальника управления. Затем работал в Контрольной службе центрального аппарата ФСБ.С 2011 по 2017 год возглавлял управление ФСБ России по Республике Коми.В мае 2017 года был назначен главой УФСБ России по Красноярскому краю.8 октября 2019 года указом президента Российской Федерации Александр Калашников был назначен на должность директора Федеральной службы исполнения наказаний.25 ноября 2021 года президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), академия федеральной службы безопасности, александр калашников