https://ria.ru/20211125/gosduma-1760647279.html

Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах

Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021

Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах

Депутаты Госсовета Коми представили свой отзыв на проект федерального закона, который вносит поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:35

2021-11-25T08:35

2021-11-25T08:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госсовета Коми представили свой отзыв на проект федерального закона, который вносит поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", касающиеся введения QR-кодов, предложения от жителей будут сформированы и направлены к II чтению, сообщили в пресс-службе Госсовета региона."Мы хотим, чтобы вводимые ограничения, минимально отразились на обычной жизни граждан, поэтому ко второму чтению дополним законопроект предложениями, поступившими от граждан. Их довольно много – например, есть инициатива о предоставлении QR-кодов для тех, кто имеет достаточный уровень антител, продлении действия ПЦР-тестов, обеспечении необходимыми документами людей, проживающих в отдаленных селах и деревнях, где нет интернета", – рассказал спикер Госсовета Сергей Усачёв.По его словам, QR-коды – это альтернатива локдауну. При этом это ограничение довольно мягкое, например, в ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, в Австрии общенациональный карантин, масштабные ограничения для невакцинированных действуют в Греции, Франции, Италии и других государствах.Спикер также объявил о создании в республиканском Госсовете межфракционной рабочей группы, которая в еженедельном режиме будет обсуждать поступающие в региональный парламент предложения. Затем их направят в Государственную Думу ко второму чтению федерального законопроекта.По мнению Усачёва, в результате этой работы, система будет принята жителями республики, и позволит решить несколько задач – сократить смертность, разгрузить систему здравоохранения, а также сохранить и перераспределить огромное количество финансовых средств, которые идут на лечение больных коронавирусом.В поправках к федеральному закону речь идет о введении обязательных QR-кодов в кафе, магазинах, транспорте и других общественных местах с февраля до июня 2022 года.

https://ria.ru/20211124/gosduma-1760633621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, италия, австрия, франция, здоровье - общество, госсовет коми, вакцинация россиян от covid-19