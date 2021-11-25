Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/gosduma-1760647279.html
Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах
Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021
Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах
Депутаты Госсовета Коми представили свой отзыв на проект федерального закона, который вносит поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:35
2021-11-25T08:35
общество
италия
австрия
франция
здоровье - общество
госсовет коми
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760142539_0:148:2457:1530_1920x0_80_0_0_75633854b1de552a7997cbd321c95962.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госсовета Коми представили свой отзыв на проект федерального закона, который вносит поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", касающиеся введения QR-кодов, предложения от жителей будут сформированы и направлены к II чтению, сообщили в пресс-службе Госсовета региона."Мы хотим, чтобы вводимые ограничения, минимально отразились на обычной жизни граждан, поэтому ко второму чтению дополним законопроект предложениями, поступившими от граждан. Их довольно много – например, есть инициатива о предоставлении QR-кодов для тех, кто имеет достаточный уровень антител, продлении действия ПЦР-тестов, обеспечении необходимыми документами людей, проживающих в отдаленных селах и деревнях, где нет интернета", – рассказал спикер Госсовета Сергей Усачёв.По его словам, QR-коды – это альтернатива локдауну. При этом это ограничение довольно мягкое, например, в ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, в Австрии общенациональный карантин, масштабные ограничения для невакцинированных действуют в Греции, Франции, Италии и других государствах.Спикер также объявил о создании в республиканском Госсовете межфракционной рабочей группы, которая в еженедельном режиме будет обсуждать поступающие в региональный парламент предложения. Затем их направят в Государственную Думу ко второму чтению федерального законопроекта.По мнению Усачёва, в результате этой работы, система будет принята жителями республики, и позволит решить несколько задач – сократить смертность, разгрузить систему здравоохранения, а также сохранить и перераспределить огромное количество финансовых средств, которые идут на лечение больных коронавирусом.В поправках к федеральному закону речь идет о введении обязательных QR-кодов в кафе, магазинах, транспорте и других общественных местах с февраля до июня 2022 года.
https://ria.ru/20211124/gosduma-1760633621.html
италия
австрия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760142539_0:0:2109:1581_1920x0_80_0_0_d72e3aa9547bb5859098162a49db7ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, италия, австрия, франция, здоровье - общество, госсовет коми, вакцинация россиян от covid-19
08:35 25.11.2021
 
Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах

Госсовет Коми направит в Госдуму предложения от жителей к законопроекту о QR-кодах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госсовета Коми представили свой отзыв на проект федерального закона, который вносит поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", касающиеся введения QR-кодов, предложения от жителей будут сформированы и направлены к II чтению, сообщили в пресс-службе Госсовета региона.
"Мы хотим, чтобы вводимые ограничения, минимально отразились на обычной жизни граждан, поэтому ко второму чтению дополним законопроект предложениями, поступившими от граждан. Их довольно много – например, есть инициатива о предоставлении QR-кодов для тех, кто имеет достаточный уровень антител, продлении действия ПЦР-тестов, обеспечении необходимыми документами людей, проживающих в отдаленных селах и деревнях, где нет интернета", – рассказал спикер Госсовета Сергей Усачёв.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 22:58Распространение коронавируса
Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря
По его словам, QR-коды – это альтернатива локдауну. При этом это ограничение довольно мягкое, например, в ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, в Австрии общенациональный карантин, масштабные ограничения для невакцинированных действуют в Греции, Франции, Италии и других государствах.
Спикер также объявил о создании в республиканском Госсовете межфракционной рабочей группы, которая в еженедельном режиме будет обсуждать поступающие в региональный парламент предложения. Затем их направят в Государственную Думу ко второму чтению федерального законопроекта.
По мнению Усачёва, в результате этой работы, система будет принята жителями республики, и позволит решить несколько задач – сократить смертность, разгрузить систему здравоохранения, а также сохранить и перераспределить огромное количество финансовых средств, которые идут на лечение больных коронавирусом.
В поправках к федеральному закону речь идет о введении обязательных QR-кодов в кафе, магазинах, транспорте и других общественных местах с февраля до июня 2022 года.
 
ОбществоИталияАвстрияФранцияЗдоровье - ОбществоГоссовет КомиВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
Лента новостейМолния
Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику