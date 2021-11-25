https://ria.ru/20211125/frantsiya-1760721619.html

Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов до 24 часов

Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов до 24 часов - РИА Новости, 25.11.2021

Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов до 24 часов

Срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 во Франции сокращается с 72 до 24 часов, заявил глава минздрава Оливье Веран в ходе брифинга. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:03

2021-11-25T15:03

2021-11-25T15:09

распространение коронавируса

в мире

франция

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 во Франции сокращается с 72 до 24 часов, заявил глава минздрава Оливье Веран в ходе брифинга.По словам Верана, с 29 ноября перестанет действовать правило, согласно которому ПЦР-тест считается действительным в течение 72 часов.

франция

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в мире, франция, коронавирус covid-19