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Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов до 24 часов
Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов до 24 часов - РИА Новости, 25.11.2021
Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов до 24 часов
Срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 во Франции сокращается с 72 до 24 часов, заявил глава минздрава Оливье Веран в ходе брифинга. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:03
2021-11-25T15:03
2021-11-25T15:09
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 во Франции сокращается с 72 до 24 часов, заявил глава минздрава Оливье Веран в ходе брифинга.По словам Верана, с 29 ноября перестанет действовать правило, согласно которому ПЦР-тест считается действительным в течение 72 часов.
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в мире, франция, коронавирус covid-19
15:03 25.11.2021 (обновлено: 15:09 25.11.2021)
Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов до 24 часов
Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов с 72 до 24 часов