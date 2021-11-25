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В Москве пройдет 2-й Всероссийский форум "Цирк Будущего"
В Москве пройдет 2-й Всероссийский форум "Цирк Будущего" - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве пройдет 2-й Всероссийский форум "Цирк Будущего"
В Москве 29 и 30 ноября состоится 2-й Всероссийский форум "Цирк Будущего". Со всех уголков России, Беларуси и Казахстана на площадке конференц-зала гостиницы... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:30
2021-11-25T15:30
2021-11-25T15:30
пресс-релизы
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МОСКВА, 25 ноя – Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского". В Москве 29 и 30 ноября состоится 2-й Всероссийский форум "Цирк Будущего". Со всех уголков России, Беларуси и Казахстана на площадке конференц-зала гостиницы Измайлово "Бета" офлайн и онлайн соберутся около тысячи руководителей детских цирковых самодеятельных коллективов. Ожидается, что в мероприятии примут участие топовые российские и зарубежные спикеры и артисты циркового искусства (Эдгард и Аскольд Запашные, Сергей Беляков, Наумов Николай, Елена Петрикова, Роман Коробко и т.д.). А также состоится телемост Москва-Пекин с директором Золотого цирка Китая мастером Чжу Чуань Шен. Помимо официальной части мероприятия, участников ожидает насыщенная программа с проведением актуальных мастер-классов.Организаторами мероприятия выступают Федерация деятелей культуры и Федеральное казенное предприятие "Российская государственная цирковая компания" при поддержке Министерства культуры РФ.Кроме того, участники смогут вживую пообщаться с именитыми профессионалами и артистами циркового искусства, стать частью масштабной нетворкинг-сессии, посетить выставку циркового реквизита и увидеть световое шоу от компании IGNIS PIXEL.Всероссийский форум "Цирк будущего" организовывается с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.Подробности и регистрация на 2-й Всероссийский форум "Цирк Будущего" по ссылке - http://форум-цирк.рф/Дата: 29-30 ноября 2021 г.Место: конференц-зал гостиницы Измайлово "Бета"Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 25 ноя – Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского". В Москве 29 и 30 ноября состоится 2-й Всероссийский форум "Цирк Будущего". Со всех уголков России, Беларуси и Казахстана на площадке конференц-зала гостиницы Измайлово "Бета" офлайн и онлайн соберутся около тысячи руководителей детских цирковых самодеятельных коллективов. Ожидается, что в мероприятии примут участие топовые российские и зарубежные спикеры и артисты циркового искусства (Эдгард и Аскольд Запашные, Сергей Беляков, Наумов Николай, Елена Петрикова, Роман Коробко и т.д.). А также состоится телемост Москва-Пекин с директором Золотого цирка Китая мастером Чжу Чуань Шен. Помимо официальной части мероприятия, участников ожидает насыщенная программа с проведением актуальных мастер-классов.
Организаторами мероприятия выступают Федерация деятелей культуры и Федеральное казенное предприятие "Российская государственная цирковая компания" при поддержке Министерства культуры РФ.
Кроме того, участники смогут вживую пообщаться с именитыми профессионалами и артистами циркового искусства, стать частью масштабной нетворкинг-сессии, посетить выставку циркового реквизита и увидеть световое шоу от компании IGNIS PIXEL.
Всероссийский форум "Цирк будущего" организовывается с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Подробности и регистрация на 2-й Всероссийский форум "Цирк Будущего" по ссылке - http://форум-цирк.рф/
Дата: 29-30 ноября 2021 г.
Место: конференц-зал гостиницы Измайлово "Бета"
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.