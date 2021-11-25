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Ленинградская область
https://ria.ru/20211125/eksportery-1760754938.html
Экспортеры Ленобласти поставят в Финляндию свою продукцию
Экспортеры Ленобласти поставят в Финляндию свою продукцию - РИА Новости, 25.11.2021
Экспортеры Ленобласти поставят в Финляндию свою продукцию
Стройматериалы, удобрения, лодки, а также морсы – эти товары экспортеры Ленинградской области приготовили для поставки в Финляндию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:16
2021-11-25T17:16
ленинградская область
экономика
финляндия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Стройматериалы, удобрения, лодки, а также морсы – эти товары экспортеры Ленинградской области приготовили для поставки в Финляндию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, более 30 областных компаний приняли участие во встрече с торговым представителем России в Финляндии в рамках проекта "Час с торгпредом" Центра поддержки экспорта Ленинградской области. Ленинградская область входит в ТОП-3 партнеров Финляндии, а несырьевой неэнергетический экспорт в этом году вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В свою очередь, заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева отметила, что в Ленинградской области за последнее время появилось много компаний, чья продукция может быть востребована на рынке Финляндии. Так, во время встречи 16 компаний региона презентовали свою продукцию. Они готовы экспортировать в соседнюю страну строительные и отделочные материалы, деревянный декор для интерьера, удобрения из торфа, водонапорные башни из полимерных материалов, тепловые насосы, надувные лодки, натуральные соки и морсы. Все участники подготовили презентационные материалы, которые будут направлены в Торгпредство РФ для детального изучения и поиска партнеров.В рамках проекта "Час с торгпредом" малый и средний бизнес Ленинградской области уже встретился с представителями РФ в Сингапуре, Малайзии, Кореи.Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", добавили в пресс-службе.
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экономика, финляндия, россия
17:16 25.11.2021
 

Экспортеры Ленобласти поставят в Финляндию свою продукцию

© Фото : правительство Ленинградской областиКаталог с товарами для поставки в Финляндию из Ленинградской области
Каталог с товарами для поставки в Финляндию из Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Стройматериалы, удобрения, лодки, а также морсы – эти товары экспортеры Ленинградской области приготовили для поставки в Финляндию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, более 30 областных компаний приняли участие во встрече с торговым представителем России в Финляндии в рамках проекта "Час с торгпредом" Центра поддержки экспорта Ленинградской области. Ленинградская область входит в ТОП-3 партнеров Финляндии, а несырьевой неэнергетический экспорт в этом году вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В страну поставляется продукция лесопромышленного комплекса, удобрения, изделия из камня, шины, бумажная продукция, продукты питания. В последнее время со стороны финского бизнеса появился интерес к такой российской продукции как пшеница, напитки, мясо, строительные материалы, комплектующие для судостроения", — пояснил собеседник агентства.
В свою очередь, заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева отметила, что в Ленинградской области за последнее время появилось много компаний, чья продукция может быть востребована на рынке Финляндии. Так, во время встречи 16 компаний региона презентовали свою продукцию. Они готовы экспортировать в соседнюю страну строительные и отделочные материалы, деревянный декор для интерьера, удобрения из торфа, водонапорные башни из полимерных материалов, тепловые насосы, надувные лодки, натуральные соки и морсы. Все участники подготовили презентационные материалы, которые будут направлены в Торгпредство РФ для детального изучения и поиска партнеров.
"Встреча была очень познавательной и полезной для нас. Специалисты Торгпредства высоко оценили шансы выхода нашей продукции на рынок Финляндии. Совместно с Центром поддержки экспорта мы уже подготовили презентационные материалы на английском языке, которые направим для работы", – сказала директор по развитию Тосненского комбикормового завода Екатерина Сурушкина.
В рамках проекта "Час с торгпредом" малый и средний бизнес Ленинградской области уже встретился с представителями РФ в Сингапуре, Малайзии, Кореи.
Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", добавили в пресс-службе.
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