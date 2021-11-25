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Доходы Ростовской области вырастут на 11 миллиардов рублей

Доходы Ростовской области вырастут на 11 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.11.2021

Доходы Ростовской области вырастут на 11 миллиардов рублей

Доходы бюджета Ростовской области в 2022 году вырастут на 11 миллиардов рублей и составят 230,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:49

2021-11-25T12:49

2021-11-25T12:49

ростовская область

экономика

ростовская область

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Ростовской области в 2022 году вырастут на 11 миллиардов рублей и составят 230,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.В четверг депутаты областного парламента утвердили в первом чтении закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".По словам Ищенко, бюджет новой трехлетки оценивается как оптимистичный, поскольку показывает рост как собственных доходов, так и поступлений из федерального бюджета. "Уже сейчас к первому чтению по доходам и расходам областной бюджет превышает 230 миллиардов рублей, из которых 167 миллиардов рублей – собственные налоговые и неналоговые доходы. По доходам это на 11 миллиардов рублей больше, нежели предусмотрено действующим бюджетом на текущий год с учетом всех поправок", - сказал он.По мнению Ищенко, это говорит о том, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, экономика Ростовской области развивается и дает положительные результаты. Для дальнейшего стимулирования роста в регионе продолжится предоставление налоговых льгот, в частности, с 2022 года планируется снижение до 10% ставки налога на прибыль для участников региональных инвестпроектов."Бюджет по-прежнему социально ориентированный: почти 69% в структуре расходов – это социальные нужды", - сказал Ищенко. Он добавил, что самые бюджетоемкие расходы на будущий год – это соцполитика (75 миллиардов рублей), образование (53,6 миллиарда рублей), здравоохранение (22 миллиарда рублей). Однако с учетом финансирования из фонда обязательного медицинского страхования расходы только 2022 года на здравоохранение составят 81 миллиард рублей.

https://ria.ru/20211117/transport-1759535094.html

https://ria.ru/20211028/gazifikatsiya-1756725260.html

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экономика, ростовская область, александр ищенко