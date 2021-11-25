Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20211125/dokhody-1760690186.html
Доходы Ростовской области вырастут на 11 миллиардов рублей
Доходы Ростовской области вырастут на 11 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.11.2021
Доходы Ростовской области вырастут на 11 миллиардов рублей
Доходы бюджета Ростовской области в 2022 году вырастут на 11 миллиардов рублей и составят 230,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:49
2021-11-25T12:49
ростовская область
экономика
ростовская область
александр ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151953/77/1519537772_0:371:3956:2596_1920x0_80_0_0_133b78890651083bc35115d7677fdedb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Ростовской области в 2022 году вырастут на 11 миллиардов рублей и составят 230,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.В четверг депутаты областного парламента утвердили в первом чтении закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".По словам Ищенко, бюджет новой трехлетки оценивается как оптимистичный, поскольку показывает рост как собственных доходов, так и поступлений из федерального бюджета. "Уже сейчас к первому чтению по доходам и расходам областной бюджет превышает 230 миллиардов рублей, из которых 167 миллиардов рублей – собственные налоговые и неналоговые доходы. По доходам это на 11 миллиардов рублей больше, нежели предусмотрено действующим бюджетом на текущий год с учетом всех поправок", - сказал он.По мнению Ищенко, это говорит о том, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, экономика Ростовской области развивается и дает положительные результаты. Для дальнейшего стимулирования роста в регионе продолжится предоставление налоговых льгот, в частности, с 2022 года планируется снижение до 10% ставки налога на прибыль для участников региональных инвестпроектов."Бюджет по-прежнему социально ориентированный: почти 69% в структуре расходов – это социальные нужды", - сказал Ищенко. Он добавил, что самые бюджетоемкие расходы на будущий год – это соцполитика (75 миллиардов рублей), образование (53,6 миллиарда рублей), здравоохранение (22 миллиарда рублей). Однако с учетом финансирования из фонда обязательного медицинского страхования расходы только 2022 года на здравоохранение составят 81 миллиард рублей.
https://ria.ru/20211117/transport-1759535094.html
https://ria.ru/20211028/gazifikatsiya-1756725260.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151953/77/1519537772_0:0:3956:2967_1920x0_80_0_0_ae04bd0043c6b45a5ec4b9b7efdfc7b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, ростовская область, александр ищенко
12:49 25.11.2021
 
Доходы Ростовской области вырастут на 11 миллиардов рублей

Доходы Ростовской области в 2022 году вырастут до 230,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья ПиталевРостов-на Дону
Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Доходы бюджета Ростовской области в 2022 году вырастут на 11 миллиардов рублей и составят 230,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
В четверг депутаты областного парламента утвердили в первом чтении закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
17 ноября, 19:04Ростовская область
Ростовская область подписала транспортные соглашения на 84 миллиарда рублей
По словам Ищенко, бюджет новой трехлетки оценивается как оптимистичный, поскольку показывает рост как собственных доходов, так и поступлений из федерального бюджета. "Уже сейчас к первому чтению по доходам и расходам областной бюджет превышает 230 миллиардов рублей, из которых 167 миллиардов рублей – собственные налоговые и неналоговые доходы. По доходам это на 11 миллиардов рублей больше, нежели предусмотрено действующим бюджетом на текущий год с учетом всех поправок", - сказал он.
По мнению Ищенко, это говорит о том, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, экономика Ростовской области развивается и дает положительные результаты. Для дальнейшего стимулирования роста в регионе продолжится предоставление налоговых льгот, в частности, с 2022 года планируется снижение до 10% ставки налога на прибыль для участников региональных инвестпроектов.
"Бюджет по-прежнему социально ориентированный: почти 69% в структуре расходов – это социальные нужды", - сказал Ищенко. Он добавил, что самые бюджетоемкие расходы на будущий год – это соцполитика (75 миллиардов рублей), образование (53,6 миллиарда рублей), здравоохранение (22 миллиарда рублей). Однако с учетом финансирования из фонда обязательного медицинского страхования расходы только 2022 года на здравоохранение составят 81 миллиард рублей.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 17:38Ростовская область
В Ростовской области расширили соцподдержку на газификацию
 
Ростовская областьЭкономикаРостовская областьАлександр Ищенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
Лента новостейМолния
"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев