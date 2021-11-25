https://ria.ru/20211125/covid-19-1760695577.html

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН)... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:17

2021-11-25T13:17

2021-11-25T13:17

общество

кольцово

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

российская академия наук

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756468066_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98aa85f8b1a083ac71a81e9c5e62a8d5.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг."Тест-система для оперативного выявления коронавируса, созданная в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, зарегистрирована в Росздравнадзоре и допущена к обращению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека". Коммерческим партнером стало ООО "Современные лабораторные технологии" из наукограда Кольцово."Ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России. Планируется, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны", - отметили в ИХБФМ СО РАН.В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут, что значительно меньше времени, затрачиваемого на традиционный ПЦР анализ. В результате увеличивается количество тестов, выполняемых лабораториями.В институте отметили, что для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях."В перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне стен специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта. Подобное тестирование позволит как выявлять пациентов на ранней стадии инфекции для последующей терапии, так и прерывать цепочки заражений, снижая скорость распространения SARS-CoV2", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211123/roszdravnadzor-1760356305.html

https://ria.ru/20211122/test-sistema-1760243166.html

кольцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кольцово, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), российская академия наук, коронавирус в россии