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Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19
Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН)... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:17
2021-11-25T13:17
общество
кольцово
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
российская академия наук
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг."Тест-система для оперативного выявления коронавируса, созданная в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, зарегистрирована в Росздравнадзоре и допущена к обращению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека". Коммерческим партнером стало ООО "Современные лабораторные технологии" из наукограда Кольцово."Ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России. Планируется, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны", - отметили в ИХБФМ СО РАН.В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут, что значительно меньше времени, затрачиваемого на традиционный ПЦР анализ. В результате увеличивается количество тестов, выполняемых лабораториями.В институте отметили, что для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях."В перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне стен специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта. Подобное тестирование позволит как выявлять пациентов на ранней стадии инфекции для последующей терапии, так и прерывать цепочки заражений, снижая скорость распространения SARS-CoV2", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211123/roszdravnadzor-1760356305.html
https://ria.ru/20211122/test-sistema-1760243166.html
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общество, кольцово, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), российская академия наук, коронавирус в россии
13:17 25.11.2021
 
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал отечественную тест-систему для быстрого выявления COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит экспресс-тест крови пациентов, переболевших COVID-19
Медицинский сотрудник проводит экспресс-тест крови пациентов, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг.
"Тест-система для оперативного выявления коронавируса, созданная в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, зарегистрирована в Росздравнадзоре и допущена к обращению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека". Коммерческим партнером стало ООО "Современные лабораторные технологии" из наукограда Кольцово.
"Ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России. Планируется, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны", - отметили в ИХБФМ СО РАН.
В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут, что значительно меньше времени, затрачиваемого на традиционный ПЦР анализ. В результате увеличивается количество тестов, выполняемых лабораториями.
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В институте отметили, что для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях.
"В перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне стен специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта. Подобное тестирование позволит как выявлять пациентов на ранней стадии инфекции для последующей терапии, так и прерывать цепочки заражений, снижая скорость распространения SARS-CoV2", - говорится в сообщении.
 
ОбществоКольцовоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Российская академия наукКоронавирус в России
 
 
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