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Чистоту в парках Подмосковья будут контролировать онлайн
Чистоту в парках Подмосковья будут контролировать онлайн - РИА Новости, 25.11.2021
Чистоту в парках Подмосковья будут контролировать онлайн
Власти Подмосковья будут следить за содержанием парков региона с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:35
2021-11-25T12:35
2021-11-25T12:36
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья будут следить за содержанием парков региона с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.В каждом парке исполнители по специальному чек-листу будут отмечать соответствие требованиям: надлежащее оснащение и санитарное состояние санузлов, чистоту и исправность урн, отсутствие мусора, листвы, луж и льда при входе в парк, наличие освещения."На цифровом контроле – более 170 парков, проведение проверок предусмотрено 4 раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", – отметила глава регионального ведомства Надежда Куртяник.Она пояснила, что выполненные задания проходят модерацию ответственными лицами министерства культуры Московской области. Модератор проверяет ответ исполнителя о выполнении обязательных требований и приложенные фотографии, ставит оценку выполненному заданию."Если модератор ставит плохую оценку исполнителю, то задание направляется на доработку для устранения нарушений", - добавила Куртяник.
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общество, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
Власти Подмосковья
будут следить за содержанием парков региона с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
В каждом парке исполнители по специальному чек-листу будут отмечать соответствие требованиям: надлежащее оснащение и санитарное состояние санузлов, чистоту и исправность урн, отсутствие мусора, листвы, луж и льда при входе в парк, наличие освещения.
"На цифровом контроле – более 170 парков, проведение проверок предусмотрено 4 раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", – отметила глава регионального ведомства Надежда Куртяник.
Она пояснила, что выполненные задания проходят модерацию ответственными лицами министерства культуры Московской области. Модератор проверяет ответ исполнителя о выполнении обязательных требований и приложенные фотографии, ставит оценку выполненному заданию.
"Если модератор ставит плохую оценку исполнителю, то задание направляется на доработку для устранения нарушений", - добавила Куртяник.