https://ria.ru/20211125/chistota-1760685461.html

Чистоту в парках Подмосковья будут контролировать онлайн

Чистоту в парках Подмосковья будут контролировать онлайн - РИА Новости, 25.11.2021

Чистоту в парках Подмосковья будут контролировать онлайн

Власти Подмосковья будут следить за содержанием парков региона с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:35

2021-11-25T12:35

2021-11-25T12:36

новости подмосковья

общество

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760682896_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_eb915eb0bfb4d54474b501ce5717b22a.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья будут следить за содержанием парков региона с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.В каждом парке исполнители по специальному чек-листу будут отмечать соответствие требованиям: надлежащее оснащение и санитарное состояние санузлов, чистоту и исправность урн, отсутствие мусора, листвы, луж и льда при входе в парк, наличие освещения."На цифровом контроле – более 170 парков, проведение проверок предусмотрено 4 раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", – отметила глава регионального ведомства Надежда Куртяник.Она пояснила, что выполненные задания проходят модерацию ответственными лицами министерства культуры Московской области. Модератор проверяет ответ исполнителя о выполнении обязательных требований и приложенные фотографии, ставит оценку выполненному заданию."Если модератор ставит плохую оценку исполнителю, то задание направляется на доработку для устранения нарушений", - добавила Куртяник.

https://ria.ru/20211118/musor-1759646044.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, городское хозяйство москвы