14:43 25.11.2021 (обновлено: 15:01 25.11.2021)
ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Евросоюз должен оплачивать вывозные рейсы ближневосточных беженцев из аэропорта Минска на их родину.
Как сообщило в четверг агентство Sputnik Беларусь, на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции в Минске президент затронул тему отмененного вывозного рейса для иракских мигрантов из минского аэропорта в Багдад.
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"Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (беженцев – ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?" - заметил глава государства. По данным агентства, президенту пояснили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса.
"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы (говорят – ред.): "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет. Это им очень важно", - сказал Лукашенко.
По его мнению, ЕС должен оплачивать вывозные рейсы. "Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - сказал Лукашенко.
В среду представитель Iraqi Airways подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс.
Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака. В свою очередь агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя белорусского внешнеполитического ведомства сообщило, что рейс по вывозу из минского аэропорта группы иракских беженцев в Багдад был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.