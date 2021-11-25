Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/bezhentsy-1760717811.html
ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко
ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.11.2021
ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Евросоюз должен оплачивать вывозные рейсы ближневосточных беженцев из аэропорта Минска на их... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:43
2021-11-25T15:01
в мире
евросоюз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
минск
ирак
польша
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_533:2:2650:1193_1920x0_80_0_0_e0a079dc293683b30898472948e2ad00.jpg
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Евросоюз должен оплачивать вывозные рейсы ближневосточных беженцев из аэропорта Минска на их родину.Как сообщило в четверг агентство Sputnik Беларусь, на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции в Минске президент затронул тему отмененного вывозного рейса для иракских мигрантов из минского аэропорта в Багдад."Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (беженцев – ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?" - заметил глава государства. По данным агентства, президенту пояснили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса."Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы (говорят – ред.): "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет. Это им очень важно", - сказал Лукашенко.По его мнению, ЕС должен оплачивать вывозные рейсы. "Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - сказал Лукашенко.В среду представитель Iraqi Airways подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс.Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака. В свою очередь агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя белорусского внешнеполитического ведомства сообщило, что рейс по вывозу из минского аэропорта группы иракских беженцев в Багдад был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.
https://ria.ru/20211125/migranty-1760693398.html
https://ria.ru/20211125/migranty-1760658776.html
https://ria.ru/20211125/repressirovannye-1760718891.html
белоруссия
минск
ирак
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_f2f71d66991b869f04f101dcaabb6ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, ирак, польша, александр лукашенко, мид ирака, мигранты
14:43 25.11.2021 (обновлено: 15:01 25.11.2021)
 
ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Евросоюз должен оплачивать вывозные рейсы ближневосточных беженцев из аэропорта Минска на их родину.
Как сообщило в четверг агентство Sputnik Беларусь, на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции в Минске президент затронул тему отмененного вывозного рейса для иракских мигрантов из минского аэропорта в Багдад.
Беженцы на границе Белоруссии с Польшей - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 13:08
Мигранты устроили митинг на границе с Польшей
"Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (беженцев – ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?" - заметил глава государства. По данным агентства, президенту пояснили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса.
"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы (говорят – ред.): "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет. Это им очень важно", - сказал Лукашенко.
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 10:25
На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами
По его мнению, ЕС должен оплачивать вывозные рейсы. "Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - сказал Лукашенко.
В среду представитель Iraqi Airways подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс.
Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака. В свою очередь агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя белорусского внешнеполитического ведомства сообщило, что рейс по вывозу из минского аэропорта группы иракских беженцев в Багдад был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 14:49
В погранстраже Польши рассказали о помощи "репрессированным" белорусам
 
В миреЕвросоюзСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияМинскИракПольшаАлександр ЛукашенкоМИД ИракаМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
23:13В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боевВ Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ