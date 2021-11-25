https://ria.ru/20211125/bezhentsy-1760717811.html

ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко

ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.11.2021

ЕС должен оплачивать вывозные рейсы беженцев из Минска, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Евросоюз должен оплачивать вывозные рейсы ближневосточных беженцев из аэропорта Минска на их... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:43

2021-11-25T14:43

2021-11-25T15:01

в мире

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

минск

ирак

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Евросоюз должен оплачивать вывозные рейсы ближневосточных беженцев из аэропорта Минска на их родину.Как сообщило в четверг агентство Sputnik Беларусь, на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции в Минске президент затронул тему отмененного вывозного рейса для иракских мигрантов из минского аэропорта в Багдад."Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (беженцев – ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?" - заметил глава государства. По данным агентства, президенту пояснили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса."Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы (говорят – ред.): "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет. Это им очень важно", - сказал Лукашенко.По его мнению, ЕС должен оплачивать вывозные рейсы. "Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - сказал Лукашенко.В среду представитель Iraqi Airways подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс.Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака. В свою очередь агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя белорусского внешнеполитического ведомства сообщило, что рейс по вывозу из минского аэропорта группы иракских беженцев в Багдад был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.

https://ria.ru/20211125/migranty-1760693398.html

https://ria.ru/20211125/migranty-1760658776.html

https://ria.ru/20211125/repressirovannye-1760718891.html

белоруссия

минск

ирак

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в мире, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, ирак, польша, александр лукашенко, мид ирака, мигранты