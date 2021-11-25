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В МИД Белоруссии обвинили ЕС в неоказании заявленной помощи беженцам

В МИД Белоруссии обвинили ЕС в неоказании заявленной помощи беженцам - РИА Новости, 25.11.2021

В МИД Белоруссии обвинили ЕС в неоказании заявленной помощи беженцам

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что ни одного платежа от ЕС из заявленной помощи находящимся в республике беженцам из стран Востока и... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:31

2021-11-25T13:31

2021-11-25T16:27

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еврокомиссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что ни одного платежа от ЕС из заявленной помощи находящимся в республике беженцам из стран Востока и Африки пока не поступило."В сухом остатке от Еврокомиссии кроме заявлений о намерениях ничего нет. Технические эксперты во время посещения ТЛЦ (транспортно-логистического центра - ред.) с беженцами так и не пообщались", - приводит слова Глаза агентство Sputnik в четверг.Он подчеркнул, что Белоруссия никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает. "С апреля мы неоднократно предлагали Еврокомиссии обсудить ситуацию на границе, но получили отказ", - напомнил пресс-секретарь. Глаз добавил, что находящимся сейчас на белорусской территории беженцам, желающим вернуться домой, преград нет.Пресс-секретарь напомнил, что ЕС инициативно приостановил все программы технической помощи пограничного сотрудничества, в их числе была и программа строительства центра для размещения беженцев. По его словам, несмотря на заявления от ЕС, на деле никакой помощи Белоруссии не оказывается.Глаз заявил, что белорусская сторона оказывает содействие беженцам, которые изъявили желание вернуться из Белоруссии домой, в том числе и в оформлении документов. Однако позиция беженцев остается неизменной: они не хотят возвращаться домой, а намерены следовать на Запад, отметил пресс-секретарь МИД."Факт заключается в том, что в мире наблюдается глобальный миграционный кризис. Беженцы, что здесь находятся, бегут не от хорошей жизни. Бегут они из стран, где в свое время хорошо "порезвился" Запад со своими экспериментами, в том числе и цветными революциями, оставив в ряде стран хаос… И Беларусь в этих авантюрах никакого участия не принимала. Мы страна транзита, страна, которая несет из-за этого издержки", - отметил Глаз.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. При этом в ноябре белорусская сторона сообщала о применении польскими силовиками спецсредств против мигрантов.

https://ria.ru/20211121/polsha-1760030679.html

https://ria.ru/20211125/migranty-1760658776.html

https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html

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в мире, белоруссия, мид белоруссии, евросоюз, еврокомиссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии