Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/belorussiya-1760752665.html
Меркель назвала выборы в Белоруссии нелегитимными
Меркель назвала выборы в Белоруссии нелегитимными - РИА Новости, 25.11.2021
Меркель назвала выборы в Белоруссии нелегитимными
Белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:07
2021-11-25T17:29
белоруссия
в мире
берлин (город)
германия
ангела меркель
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746604536_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_38101f1f99991c90915e10bf436ffc46.jpg
БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ не считают легитимными, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине."Я считаю, что в вопросе о гуманитарном доступе к мигрантам, о доступе УВКБ ООН, международных организаций по миграции, то он (Лукашенко) является контактным лицом, но это не меняет ничего в том, что я считаю, что легитимности выборов, конечно, не существует в Белоруссии", - сказала Меркель.Она добавила, что у нее "нет иллюзий" в том, что урегулирование конфликта будет сложным.
https://ria.ru/20211117/lukashenko-1759540076.html
белоруссия
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746604536_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_ce30fe81027cdea133751f23198846e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:07 25.11.2021 (обновлено: 17:29 25.11.2021)
 
Меркель назвала выборы в Белоруссии нелегитимными

И.о. канцлера ФРГ Меркель: Лукашенко — контактное лицо, но выборы в Белоруссии нелегитимны

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ не считают легитимными, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
"Я считаю, что в вопросе о гуманитарном доступе к мигрантам, о доступе УВКБ ООН, международных организаций по миграции, то он (Лукашенко) является контактным лицом, но это не меняет ничего в том, что я считаю, что легитимности выборов, конечно, не существует в Белоруссии", - сказала Меркель.
Она добавила, что у нее "нет иллюзий" в том, что урегулирование конфликта будет сложным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 19:37
BILD: Лукашенко выдвинул два ультиматума Меркель
 
БелоруссияВ миреБерлин (город)ГерманияАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
23:13В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боевВ Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ