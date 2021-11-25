https://ria.ru/20211125/belorussiya-1760752665.html

Меркель назвала выборы в Белоруссии нелегитимными

Меркель назвала выборы в Белоруссии нелегитимными - РИА Новости, 25.11.2021

Меркель назвала выборы в Белоруссии нелегитимными

Белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:07

2021-11-25T17:07

2021-11-25T17:29

белоруссия

в мире

берлин (город)

германия

ангела меркель

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что выборы президента в Белоруссии в ФРГ не считают легитимными, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине."Я считаю, что в вопросе о гуманитарном доступе к мигрантам, о доступе УВКБ ООН, международных организаций по миграции, то он (Лукашенко) является контактным лицом, но это не меняет ничего в том, что я считаю, что легитимности выборов, конечно, не существует в Белоруссии", - сказала Меркель.Она добавила, что у нее "нет иллюзий" в том, что урегулирование конфликта будет сложным.

https://ria.ru/20211117/lukashenko-1759540076.html

белоруссия

берлин (город)

германия

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белоруссия, в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии