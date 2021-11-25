11:36 25.11.2021 (обновлено: 12:04 25.11.2021)
Лукашенко заявил о новом плане оппозиции по дестабилизации страны
Президент Белоруссии Лукашенко: оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, власти республики о нем знают и обнародуют.
Как сообщило на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции в четверг президент заявил, что беглые приготовили новый план дестабилизации страны.
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"Они (оппозиция – ред.) уже выработали план. Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь", - приводит издание слова Лукашенко.
Президент заявил, что план "просто смешной". "Я, уже виды видавший человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги? Тем не менее, вы сами увидите этот план. Я к чему этого говорю. Они уже готовятся сломать конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит", - подчеркнул глава государства.
Лукашенко обратил внимание, что "те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо, нам не надо новую конституцию".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.