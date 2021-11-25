Онлайн-конференция президента Российского зернового союза Злочевского
29 ноября в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященная актуальной ситуации на рынке зерна.
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В рамках мероприятия планируется обсудить итоги уборочной кампании, а также ход посевной. Какие факторы повлияли на сокращение посева озимых культур? Почему цены на российскую пшеницу достигли рекордной отметки – и продолжится ли эта тенденция? Чем вызван рост цен на пшеницу на мировых рынках? Каковы основные тренды зерновой отрасли?
В рамках мероприятия также планируется осветить вопросы пересмотра формулы расчета плавающей экспортной пошлины на зерно и установки квоты на экспорт зерна. Как эти решения скажутся на ситуации на рынке зерна? Какие меры необходимо принять для поддержки отечественных сельхозпроизводителей, усиления потенциала зерновой инфраструктуры и развития АПК? Есть ли проблемы в системе сельскохозяйственного страхования?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия планируется обсудить итоги уборочной кампании, а также ход посевной. Какие факторы повлияли на сокращение посева озимых культур? Почему цены на российскую пшеницу достигли рекордной отметки – и продолжится ли эта тенденция? Чем вызван рост цен на пшеницу на мировых рынках? Каковы основные тренды зерновой отрасли?
В рамках мероприятия также планируется осветить вопросы пересмотра формулы расчета плавающей экспортной пошлины на зерно и установки квоты на экспорт зерна. Как эти решения скажутся на ситуации на рынке зерна? Какие меры необходимо принять для поддержки отечественных сельхозпроизводителей, усиления потенциала зерновой инфраструктуры и развития АПК? Есть ли проблемы в системе сельскохозяйственного страхования?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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