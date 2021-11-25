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Онлайн-конференция президента Российского зернового союза Злочевского

Онлайн-конференция президента Российского зернового союза Злочевского - РИА Новости, 25.11.2021

Онлайн-конференция президента Российского зернового союза Злочевского

29 ноября в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященная актуальной ситуации на рынке зерна.

2021-11-25T16:55

2021-11-25T16:55

2021-11-25T16:55

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Задать вопросВ рамках мероприятия планируется обсудить итоги уборочной кампании, а также ход посевной. Какие факторы повлияли на сокращение посева озимых культур? Почему цены на российскую пшеницу достигли рекордной отметки – и продолжится ли эта тенденция? Чем вызван рост цен на пшеницу на мировых рынках? Каковы основные тренды зерновой отрасли?В рамках мероприятия также планируется осветить вопросы пересмотра формулы расчета плавающей экспортной пошлины на зерно и установки квоты на экспорт зерна. Как эти решения скажутся на ситуации на рынке зерна? Какие меры необходимо принять для поддержки отечественных сельхозпроизводителей, усиления потенциала зерновой инфраструктуры и развития АПК? Есть ли проблемы в системе сельскохозяйственного страхования?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы