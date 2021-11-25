Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211125/afganistan-1760709204.html
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане
Главную ответственность за постконфликтное восстановление в Афганистане должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии, важно не... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:09
2021-11-25T14:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
михаил мишустин
шос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752546548_131:0:3315:1791_1920x0_80_0_0_edecda2123be4de9eaffe693d7ec5f1e.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главную ответственность за постконфликтное восстановление в Афганистане должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии, важно не допустить гуманитарной катастрофы в этой стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В наших общих интересах – обеспечение мира, суверенитета и территориальной целостности афганского государства. Чтобы оно стало свободным от терроризма и наркотиков. Это необходимо для безопасного и стабильного развития всего нашего региона. Но, безусловно, главную ответственность за постконфликтное восстановление должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии", - сказал он на заседании совета глав правительств ШОС.Мишустин отметил, что положение дел в Афганистане вызывает серьезную озабоченность."Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе", - сказал он.Мишустин напомнил, что Россия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи. Другие государства ШОС также оказывают поддержку афганскому народу, добавил он.
https://ria.ru/20211118/bezhentsy-1759666536.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752546548_529:0:2917:1791_1920x0_80_0_0_a045d564443d25779b4db25c128a9982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, михаил мишустин, шос, россия
14:09 25.11.2021 (обновлено: 14:10 25.11.2021)
 
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане

Премьер Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЛюди на рынке в Кабуле
Люди на рынке в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главную ответственность за постконфликтное восстановление в Афганистане должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии, важно не допустить гуманитарной катастрофы в этой стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В наших общих интересах – обеспечение мира, суверенитета и территориальной целостности афганского государства. Чтобы оно стало свободным от терроризма и наркотиков. Это необходимо для безопасного и стабильного развития всего нашего региона. Но, безусловно, главную ответственность за постконфликтное восстановление должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии", - сказал он на заседании совета глав правительств ШОС.
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
8 сентября, 12:30Инфографика
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
Инфографика
Посмотреть
Мишустин отметил, что положение дел в Афганистане вызывает серьезную озабоченность.
"Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе", - сказал он.
Мишустин напомнил, что Россия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи. Другие государства ШОС также оказывают поддержку афганскому народу, добавил он.
Афганцы, депортированные из Германии, в международном аэропорту в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 16:40Захват власти в Афганистане талибами
Путин призвал предотвратить потоки беженцев из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМихаил МишустинШОСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
23:13В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боевВ Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ