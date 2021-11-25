https://ria.ru/20211125/afganistan-1760709204.html
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане
Главную ответственность за постконфликтное восстановление в Афганистане должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии, важно не... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:09
2021-11-25T14:09
2021-11-25T14:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главную ответственность за постконфликтное восстановление в Афганистане должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии, важно не допустить гуманитарной катастрофы в этой стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В наших общих интересах – обеспечение мира, суверенитета и территориальной целостности афганского государства. Чтобы оно стало свободным от терроризма и наркотиков. Это необходимо для безопасного и стабильного развития всего нашего региона. Но, безусловно, главную ответственность за постконфликтное восстановление должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии", - сказал он на заседании совета глав правительств ШОС.Мишустин отметил, что положение дел в Афганистане вызывает серьезную озабоченность."Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе", - сказал он.Мишустин напомнил, что Россия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи. Другие государства ШОС также оказывают поддержку афганскому народу, добавил он.
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в мире, афганистан, михаил мишустин, шос, россия
14:09 25.11.2021 (обновлено: 14:10 25.11.2021)
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане
Премьер Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане