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В Генпрокуратуре раскритиковали меры по обращению с бездомными животными
В Генпрокуратуре раскритиковали меры по обращению с бездомными животными - РИА Новости, 24.11.2021
В Генпрокуратуре раскритиковали меры по обращению с бездомными животными
Меры, принимаемые властями в России по обращению с бездомными животными, недостаточно эффективны и не соответствуют сложившейся негативной ситуации, заявил... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:46
2021-11-24T11:46
общество
ухта
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Меры, принимаемые властями в России по обращению с бездомными животными, недостаточно эффективны и не соответствуют сложившейся негативной ситуации, заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры России Антон Головин."Результаты надзорных мероприятий свидетельствуют, что повсеместно меры, принимаемые уполномоченными органами власти по реализации положений федерального закона 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", недостаточно эффективны и не соответствуют сложившейся негативной ситуации в стране", - сказал Головин на круглом столе в Госдуме, посвященном деятельности по обращению с безнадзорными животными.По его словам, в 2021 году прокуроры выявили более 7 тысяч нарушений в данной сфере, направили в суды более 1,1 тысячи заявлений, около 1,2 тысячи человек были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 25 уголовных дел.Головин подчеркнул, что негативное влияние в данной сфере оказывает отсутствие административной ответственности за нарушение норм закона "Об ответственном обращении с животными". Кроме того, уточнил Головин, в России нет критериев немотивированной агрессии безнадзорных животных, которые не подлежат возврату на свободу после стерилизации или вакцинации, что препятствует принятию мер против тех особей, которые представляют опасность."В современных правовых реалиях требуют регламентации мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. В настоящее время мониторинг количества таких особей на территории муниципальных образований осуществляется на основании числа заявок на осуществление отлова, поступающих от граждан и организаций", - добавил Головин.Ранее в региональном управлении СК по Коми сообщили, что в результате от нападений бродячих собак в Ухте погибли две женщины, еще 45 человек обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения.
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/kompensatsiya-1758481970.html
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общество, ухта, генеральная прокуратура рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:46 24.11.2021
 
В Генпрокуратуре раскритиковали меры по обращению с бездомными животными

Генпрокуратура: меры по обращению с бездомными животными недостаточно эффективны

© Depositphotos / LauresСобака чешется
Собака чешется - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / Laures
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Меры, принимаемые властями в России по обращению с бездомными животными, недостаточно эффективны и не соответствуют сложившейся негативной ситуации, заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры России Антон Головин.
"Результаты надзорных мероприятий свидетельствуют, что повсеместно меры, принимаемые уполномоченными органами власти по реализации положений федерального закона 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", недостаточно эффективны и не соответствуют сложившейся негативной ситуации в стране", - сказал Головин на круглом столе в Госдуме, посвященном деятельности по обращению с безнадзорными животными.
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По его словам, в 2021 году прокуроры выявили более 7 тысяч нарушений в данной сфере, направили в суды более 1,1 тысячи заявлений, около 1,2 тысячи человек были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 25 уголовных дел.
Головин подчеркнул, что негативное влияние в данной сфере оказывает отсутствие административной ответственности за нарушение норм закона "Об ответственном обращении с животными". Кроме того, уточнил Головин, в России нет критериев немотивированной агрессии безнадзорных животных, которые не подлежат возврату на свободу после стерилизации или вакцинации, что препятствует принятию мер против тех особей, которые представляют опасность.
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"В современных правовых реалиях требуют регламентации мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. В настоящее время мониторинг количества таких особей на территории муниципальных образований осуществляется на основании числа заявок на осуществление отлова, поступающих от граждан и организаций", - добавил Головин.
Ранее в региональном управлении СК по Коми сообщили, что в результате от нападений бродячих собак в Ухте погибли две женщины, еще 45 человек обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения.
 
ОбществоУхтаГенеральная прокуратура РФГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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