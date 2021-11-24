https://ria.ru/20211124/zhivotnovodstvo-1760475156.html

В Вологодской области открыли роботизированный животноводческий комплекс

В Вологодской области открыли роботизированный животноводческий комплекс - РИА Новости, 24.11.2021

В Вологодской области открыли роботизированный животноводческий комплекс

Роботизированный животноводческий комплекс на 544 головы коров открыли на племзаводе "Родина" в поселке Васильевское Вологодской области, сообщил во вторник... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:13

2021-11-24T11:13

2021-11-24T11:14

экономика

олег кувшинников

вологодская область

вологодская область

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ВОЛОГДА, 24 ноя – РИА Новости. Роботизированный животноводческий комплекс на 544 головы коров открыли на племзаводе "Родина" в поселке Васильевское Вологодской области, сообщил во вторник губернатор области Олег Кувшинников.По его словам, на комплексе работают восемь человек, запуск комплекса позволит довести поголовье хозяйства до шести тысяч голов, увеличить производство молока до 400 тонн в сутки и повысить его качество, уменьшив затраты на производство продукции.Глава региона отметил, что еще в 2007 году племзавод одним из первых в стране установил роботизированную систему добровольного доения, а сегодня использует уже 26 из 76 роботов, работающих на фермах Вологодчины."По этому показателю мы одни из лидеров в Российской Федерации, также мы в числе лучших по объёму производства молока - почти 600 тысяч тонн в год. Вологодчина входит в ТОП-5 регионов России и по качеству молока. Роботы автоматически проверяют качество молока, что позволяет отбирать только лучшее для производства настоящего вологодского продукта", - сказал Кувшинников.

https://ria.ru/20210817/agrarii-1746104434.html

вологодская область

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экономика, олег кувшинников, вологодская область