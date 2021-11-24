Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/zaymy-1760519973.html
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов - РИА Новости, 24.11.2021
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов
Госдума приняла закон, дающий Банку России право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:27
2021-11-24T14:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, дающий Банку России право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.Принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик отдельных видов кредитов и займов будет совет директоров ЦБ. На основании этих решений Банк России сможет устанавливать для банков и МФО максимально допустимую долю таких кредитов и займов.Как пояснил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, в результате ЦБ сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских кредитов. По его словам, это делается для снижения закредитованности населения и чтобы "не формировались пузыри на определенных рынках".Конкретные виды таких кредитов и займов, их характеристики, порядок установления и применения лимитов будут определяться нормативным актом ЦБ. Причем такие лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и МФО (микрофинансовых и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов и займов.Если банк или МФО превысят этот лимит, ЦБ будет вправе уменьшить его для конкретной организации. При этом ЦБ сможет повысить для такого банка надбавки к коэффициентам риска, а для МФО – установить дополнительные коэффициенты, а также оштрафовать нарушителя или запретить ему отдельные операции.ЦБ подготовил проект нормативного акта для реализации норм закона. Он предусматривает, что Банк России будет вправе установить макропруденциальные лимиты, в частности, в отношении потребкредитов и займов, предоставленных с использованием банковских карт (в частности, на условиях овердрафта), а также по которым права (требования) перешли к банку или МФО. Лимиты могут вводиться и по иным потребкредитам и займам, кроме образовательных кредитов с господдержкой, а также кредитов и займов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством.Для банков лимиты будут устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО – с учетом категории потребительского займа и его суммы.
https://ria.ru/20210616/uslugi-1737181335.html
https://ria.ru/20210922/nabiullina-1751317061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
14:27 24.11.2021
 
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов

Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов и займов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, дающий Банку России право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.
Принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик отдельных видов кредитов и займов будет совет директоров ЦБ. На основании этих решений Банк России сможет устанавливать для банков и МФО максимально допустимую долю таких кредитов и займов.
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 10:39
ГД дала заемщикам право отказаться от допуслуг при выдаче потребкредитов
Как пояснил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, в результате ЦБ сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских кредитов. По его словам, это делается для снижения закредитованности населения и чтобы "не формировались пузыри на определенных рынках".
Конкретные виды таких кредитов и займов, их характеристики, порядок установления и применения лимитов будут определяться нормативным актом ЦБ. Причем такие лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и МФО (микрофинансовых и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов и займов.
Если банк или МФО превысят этот лимит, ЦБ будет вправе уменьшить его для конкретной организации. При этом ЦБ сможет повысить для такого банка надбавки к коэффициентам риска, а для МФО – установить дополнительные коэффициенты, а также оштрафовать нарушителя или запретить ему отдельные операции.
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 15:52
Набиуллина объяснила, почему несправедливо списывать долги неплательщикам
ЦБ подготовил проект нормативного акта для реализации норм закона. Он предусматривает, что Банк России будет вправе установить макропруденциальные лимиты, в частности, в отношении потребкредитов и займов, предоставленных с использованием банковских карт (в частности, на условиях овердрафта), а также по которым права (требования) перешли к банку или МФО. Лимиты могут вводиться и по иным потребкредитам и займам, кроме образовательных кредитов с господдержкой, а также кредитов и займов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством.
Для банков лимиты будут устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО – с учетом категории потребительского займа и его суммы.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами
03:23Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
03:23Россиянам посоветовали идеальное лакомство для похудения
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
Лента новостейМолния
В России спроектировали стратолет для путешествий между континентамиВильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части РоссииРоссиянам посоветовали идеальное лакомство для похуденияВрач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"