https://ria.ru/20211124/zaymy-1760519973.html
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов - РИА Новости, 24.11.2021
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов
Госдума приняла закон, дающий Банку России право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:27
2021-11-24T14:27
2021-11-24T14:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, дающий Банку России право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.Принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик отдельных видов кредитов и займов будет совет директоров ЦБ. На основании этих решений Банк России сможет устанавливать для банков и МФО максимально допустимую долю таких кредитов и займов.Как пояснил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, в результате ЦБ сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских кредитов. По его словам, это делается для снижения закредитованности населения и чтобы "не формировались пузыри на определенных рынках".Конкретные виды таких кредитов и займов, их характеристики, порядок установления и применения лимитов будут определяться нормативным актом ЦБ. Причем такие лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и МФО (микрофинансовых и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов и займов.Если банк или МФО превысят этот лимит, ЦБ будет вправе уменьшить его для конкретной организации. При этом ЦБ сможет повысить для такого банка надбавки к коэффициентам риска, а для МФО – установить дополнительные коэффициенты, а также оштрафовать нарушителя или запретить ему отдельные операции.ЦБ подготовил проект нормативного акта для реализации норм закона. Он предусматривает, что Банк России будет вправе установить макропруденциальные лимиты, в частности, в отношении потребкредитов и займов, предоставленных с использованием банковских карт (в частности, на условиях овердрафта), а также по которым права (требования) перешли к банку или МФО. Лимиты могут вводиться и по иным потребкредитам и займам, кроме образовательных кредитов с господдержкой, а также кредитов и займов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством.Для банков лимиты будут устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО – с учетом категории потребительского займа и его суммы.
https://ria.ru/20210616/uslugi-1737181335.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов
Госдума дала ЦБ право количественно ограничивать выдачу потребкредитов и займов
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума
приняла закон, дающий Банку России
право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.
Принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик отдельных видов кредитов и займов будет совет директоров ЦБ
. На основании этих решений Банк России сможет устанавливать для банков и МФО максимально допустимую долю таких кредитов и займов.
Как пояснил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков
, в результате ЦБ сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских кредитов. По его словам, это делается для снижения закредитованности населения и чтобы "не формировались пузыри на определенных рынках".
Конкретные виды таких кредитов и займов, их характеристики, порядок установления и применения лимитов будут определяться нормативным актом ЦБ. Причем такие лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и МФО (микрофинансовых и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов и займов.
Если банк или МФО превысят этот лимит, ЦБ будет вправе уменьшить его для конкретной организации. При этом ЦБ сможет повысить для такого банка надбавки к коэффициентам риска, а для МФО – установить дополнительные коэффициенты, а также оштрафовать нарушителя или запретить ему отдельные операции.
ЦБ подготовил проект нормативного акта для реализации норм закона. Он предусматривает, что Банк России будет вправе установить макропруденциальные лимиты, в частности, в отношении потребкредитов и займов, предоставленных с использованием банковских карт (в частности, на условиях овердрафта), а также по которым права (требования) перешли к банку или МФО. Лимиты могут вводиться и по иным потребкредитам и займам, кроме образовательных кредитов с господдержкой, а также кредитов и займов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством.
Для банков лимиты будут устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО – с учетом категории потребительского займа и его суммы.