https://ria.ru/20211124/zavod-1760461176.html

Глава Приамурья одобрил займ на модернизацию завода металлоконструкций

Глава Приамурья одобрил займ на модернизацию завода металлоконструкций - РИА Новости, 24.11.2021

Глава Приамурья одобрил займ на модернизацию завода металлоконструкций

Губернатор Амурской области Василий Орлов одобрил финансирование проекта автоматизации комплекса по производству металлоконструкций ООО "Амурский завод... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:35

2021-11-24T09:35

2021-11-24T09:36

амурская область

экономика

амурская область

сахалин

фонд развития промышленности

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов одобрил финансирование проекта автоматизации комплекса по производству металлоконструкций ООО "Амурский завод металлических конструкций" в Благовещенске, сообщает правительство региона.Помощь проекту обсудили на заседании Наблюдательного совета под председательством Орлова, заявка на выдачу займа на модернизацию производства поступила в Фонд развития промышленности Амурской области. Для реализации проекта планируется привлечь "дешевые займы" из федерального и областного фондов развития промышленности. Около 70 миллионов рублей запрашивается в Фонде развития промышленности РФ и почти 30 миллионов – в Фонде развития Амурской области."В связи с реализацией крупных инвестиционных проектов в области растет потребность в строительных материалах и металлоконструкциях. Проекты, направленные на создание новых и модернизацию действующих мощностей, востребованы экономической ситуацией. Запрашиваемая сумма пойдет на модернизацию завода, что, в свою очередь, позволит увеличить объем выпускаемой им продукции более чем на 2,5 тонны в год", - рассказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева уточнила, что это первый проект, на который планируется привлечь льготные займы Фонда развития промышленности."Программы Фонда предоставляют инвесторам выгодные условия заимствования до 3% годовых. Часть заёмных средств на льготных условиях предоставляет региональный Фонд развития Амурской области, в котором готовы поддержать не только проекты, направленные на развитие предприятий стройиндустрии и металлообработки, а также других обрабатывающих отраслей", - отметила Кукшенева.Амурский завод металлоконструкций в Благовещенске с 2013 года, объем производства за 2020 год составил более пяти тысяч тонн, предприятие поставляет продукцию в Якутию, на Камчатку и Сахалин, в Хабаровский край и Забайкалье. По данным Амурстата, за 2020 год предприятие лидирует среди производителей металлоконструкций в регионе.

https://ria.ru/20210524/mediki-1733641014.html

https://ria.ru/20210414/zavod-1728224056.html

амурская область

сахалин

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экономика, амурская область, сахалин, фонд развития промышленности, василий орлов (губернатор), россия