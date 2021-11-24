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Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне - РИА Новости, 24.11.2021
Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
Нехватка оперативной памяти приводит к тому, что смартфон начинает тормозить, его работоспособность падает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T01:15
2021-11-24T10:38
технологии
россия
максим назаренко
смартфоны
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Нехватка оперативной памяти приводит к тому, что смартфон начинает тормозить, его работоспособность падает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Он напомнил, что у всех смартфонов три памяти: оперативная, внутренняя и внешняя. В оперативной "живет" операционная система и работающие приложения. Удалить их оттуда нельзя, иначе телефон перестанет работать.По его словам, внутреннюю память забивают постоянные обновления операционной системы, кроме того, там располагаются тяжелые файлы мессенджеров и других приложений, работающих с мультимедиа, — если не настроить размещение этого медиапотока во внешней памяти. При этом стандартные средства обнуления кеша и очистки памяти малоэффективны, поскольку приложения умеют хорошо прятать полученные файлы, считает Назаренко.Он перечислил три метода борьбы с забитой внутренней памятью: не пользоваться видеоконтентом, научиться уничтожать ненужные файлы и производить откат к заводским настройкам. Впрочем, предупредил эксперт, последний способ чреват тем, что можно потерять ценную информацию.
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технологии, россия, максим назаренко, смартфоны
01:15 24.11.2021 (обновлено: 10:38 24.11.2021)
 
Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне

Эксперт Назаренко: больше всего память смартфона забивает видеоконтент

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфоны
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Нехватка оперативной памяти приводит к тому, что смартфон начинает тормозить, его работоспособность падает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
Он напомнил, что у всех смартфонов три памяти: оперативная, внутренняя и внешняя. В оперативной "живет" операционная система и работающие приложения. Удалить их оттуда нельзя, иначе телефон перестанет работать.

"Метод борьбы за свободу в оперативной памяти только один: одновременно запускать только те приложения, которые действительно нужны в этот момент, и с некоторой периодичностью перезагружать или выключать на некоторое время смартфон, чтобы очистить оперативную память", — сказал эксперт.

По его словам, внутреннюю память забивают постоянные обновления операционной системы, кроме того, там располагаются тяжелые файлы мессенджеров и других приложений, работающих с мультимедиа, — если не настроить размещение этого медиапотока во внешней памяти. При этом стандартные средства обнуления кеша и очистки памяти малоэффективны, поскольку приложения умеют хорошо прятать полученные файлы, считает Назаренко.
Он перечислил три метода борьбы с забитой внутренней памятью: не пользоваться видеоконтентом, научиться уничтожать ненужные файлы и производить откат к заводским настройкам. Впрочем, предупредил эксперт, последний способ чреват тем, что можно потерять ценную информацию.
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