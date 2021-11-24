https://ria.ru/20211124/zabito-1760444391.html

Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне

Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне - РИА Новости, 24.11.2021

Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне

Нехватка оперативной памяти приводит к тому, что смартфон начинает тормозить, его работоспособность падает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T01:15

2021-11-24T01:15

2021-11-24T10:38

технологии

россия

максим назаренко

смартфоны

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Нехватка оперативной памяти приводит к тому, что смартфон начинает тормозить, его работоспособность падает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Он напомнил, что у всех смартфонов три памяти: оперативная, внутренняя и внешняя. В оперативной "живет" операционная система и работающие приложения. Удалить их оттуда нельзя, иначе телефон перестанет работать.По его словам, внутреннюю память забивают постоянные обновления операционной системы, кроме того, там располагаются тяжелые файлы мессенджеров и других приложений, работающих с мультимедиа, — если не настроить размещение этого медиапотока во внешней памяти. При этом стандартные средства обнуления кеша и очистки памяти малоэффективны, поскольку приложения умеют хорошо прятать полученные файлы, считает Назаренко.Он перечислил три метода борьбы с забитой внутренней памятью: не пользоваться видеоконтентом, научиться уничтожать ненужные файлы и производить откат к заводским настройкам. Впрочем, предупредил эксперт, последний способ чреват тем, что можно потерять ценную информацию.

https://ria.ru/20211120/smartfon-1759925598.html

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технологии, россия, максим назаренко, смартфоны