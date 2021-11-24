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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211124/yaroslavl-1760486421.html
В Ярославле создадут региональный центр футбола РФС
В Ярославле создадут региональный центр футбола РФС - РИА Новости, 24.11.2021
В Ярославле создадут региональный центр футбола РФС
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с директором по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максимом Митрофановым строительство... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:58
2021-11-24T11:58
ярославская область
спорт
ярославль
ярославская область
михаил евраев
российский футбольный союз (рфс)
максим митрофанов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с директором по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максимом Митрофановым строительство регионального центра футбола РФС в Красноперекопском районе Ярославля, сообщает правительство региона.По данным областного правительства, центр будет создан на средства РФС на территории Петропавловского парка. Проект предусматривает строительство здания, в котором будут раздевалки, тренерские, тренажерный зал, кабинеты физиотерапии, восстановления, медицинский кабинет, кабинет для методических занятий. На прилегающей территории расположатся два полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием, подогревом для использования в зимнее время и освещением. На месте уже начаты работы.Врио губернатора Михаил Евраев обсудил с заместителем генерального секретаря – директором по развитию РФС Максимом Митрофановым дальнейшие планы по строительству центра. Он поблагодарил РФС за выбор Ярославской области в качестве пилотного региона для воплощения в жизнь планов по развитию футбола."Будем все делать для того, чтобы наши ребята имели возможность заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях и побеждать. Сила любой команды в том, насколько у нее развита спортивная школа. Поэтому планируем совместно с РФС на базе клуба "Шинник" развивать региональный центр подготовки футболистов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По словам Максима Митрофанова, в Ярославле РФС намерен построить "идеальную модель детско-юношеской спортивной школы для подготовки футболистов высочайшего класса". Он выразил уверенность, что в этом плане Ярославская область станет примером другим регионам.На сегодняшний момент, уточняет правительство региона, в Ярославской области систематически занимаются футболом более 20 тысяч человек, и этот показатель продолжает расти. В планах областного правительства - к 2024 году создать в регионе футбольную академию РФС и региональный центр РФС на базе футбольного клуба "Шинник". Также предусмотрено увеличение количества детских футбольных центров.
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спорт, ярославль, ярославская область, михаил евраев, российский футбольный союз (рфс), максим митрофанов
11:58 24.11.2021
 
В Ярославле создадут региональный центр футбола РФС

Региональный центр футбола РФС создадут в Красноперекопском районе Ярославля

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с директором по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максимом Митрофановым строительство регионального центра футбола РФС в Красноперекопском районе Ярославля, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, центр будет создан на средства РФС на территории Петропавловского парка. Проект предусматривает строительство здания, в котором будут раздевалки, тренерские, тренажерный зал, кабинеты физиотерапии, восстановления, медицинский кабинет, кабинет для методических занятий. На прилегающей территории расположатся два полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием, подогревом для использования в зимнее время и освещением. На месте уже начаты работы.
Врио губернатора Михаил Евраев обсудил с заместителем генерального секретаря – директором по развитию РФС Максимом Митрофановым дальнейшие планы по строительству центра. Он поблагодарил РФС за выбор Ярославской области в качестве пилотного региона для воплощения в жизнь планов по развитию футбола.
"Будем все делать для того, чтобы наши ребята имели возможность заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях и побеждать. Сила любой команды в том, насколько у нее развита спортивная школа. Поэтому планируем совместно с РФС на базе клуба "Шинник" развивать региональный центр подготовки футболистов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам Максима Митрофанова, в Ярославле РФС намерен построить "идеальную модель детско-юношеской спортивной школы для подготовки футболистов высочайшего класса". Он выразил уверенность, что в этом плане Ярославская область станет примером другим регионам.
На сегодняшний момент, уточняет правительство региона, в Ярославской области систематически занимаются футболом более 20 тысяч человек, и этот показатель продолжает расти. В планах областного правительства - к 2024 году создать в регионе футбольную академию РФС и региональный центр РФС на базе футбольного клуба "Шинник". Также предусмотрено увеличение количества детских футбольных центров.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 14:55Ярославская область
В Ярославской области открыли новые мини-поля для футбола
 
Ярославская областьСпортЯрославльЯрославская областьМихаил ЕвраевРоссийский футбольный союз (РФС)Максим Митрофанов
 
 
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